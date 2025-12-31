Maduro saca pecho por aviones derribados mientras Trump aprieta a Venezuela

Nicolás Maduro durante un acto de fin de año de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en Caracas (Venezuela). Foto: EFE - Wendys Olivo/ Prensa Miraflores

Nicolás Maduro aseguró que las fuerzas armadas de Venezuela derribaron 39 aeronaves presuntamente vinculadas al narcotráfico en lo que va de 2025, una declaración que llega en medio de la creciente tensión con Estados Unidos tras los anuncios del presidente Donald Trump sobre operaciones militares contra objetivos criminales en la región.

“Este 2025 hemos llegado a 39 aeronaves y 430 desde que aplicamos esta ley”, afirmó Maduro en un mensaje difundido a través de su canal de Telegram, en el que felicitó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y a la Aviación Militar por mantenerse “vigilantes” en la defensa del espacio aéreo venezolano.

El mandatario se declaró “victorioso” al cierre del año, al destacar lo que calificó como una ofensiva exitosa contra el crimen organizado. La FANB informó sobre la destrucción de nueve aeronaves en operaciones recientes: ocho en el estado Amazonas, en la frontera con Brasil, y una en Apure, cerca de Colombia.

Según el comandante estratégico operacional, Domingo Hernández Lárez, los aparatos operaban desde “pistas clandestinas ilegales” y violaban la normativa venezolana sobre vuelos no autorizados.

Maduro sostuvo que Venezuela aplica un “modelo ejemplar” de lucha contra el narcotráfico “por tierra, aire y mar”, sin hacer referencia directa al reciente anuncio de Trump sobre un supuesto ataque dentro de territorio venezolano contra infraestructuras ligadas al tráfico de drogas.

“Nuestra FANB está vigilante siempre”, dijo Maduro en una alocución.

De acuerdo con fuentes citadas por CNN, el ataque mencionado por Trump habría sido una operación con drones atribuida a la Agencia Central de Inteligencia (CIA), cuyo objetivo fue un muelle supuestamente utilizado para cargar droga en embarcaciones.

Ni la Casa Blanca ni la CIA confirmaron oficialmente la información, y el Gobierno venezolano tampoco ha reconocido que se haya producido una incursión militar en su territorio. Para analistas citados por El País, el silencio de Caracas frente a ese anuncio responde a una estrategia deliberada de no escalar el conflicto.

“Es muy difícil tener un criterio formado sobre informaciones tan confusas e incompletas”, señaló un experto bajo condición de anonimato. “No existen pruebas fidedignas del anunciado ataque”, agregó.

En paralelo, Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra diez personas y empresas de Irán y Venezuela por su presunta vinculación con el comercio de drones y el programa de misiles de Teherán. Washington sostiene que estas medidas forman parte de su estrategia de “máxima presión” contra aliados del chavismo, en un contexto de creciente confrontación política y militar.

