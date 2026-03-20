Maduro sigue sin poder pagar su defensa a pocos días de su audiencia en EE. UU.

Un hombre camina frente a un mural en Caracas, Venezuela, con el cual se pide la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Foto: EFE - MIGUEL GUTIERREZ

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El depuesto Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores reiteraron ante el tribunal federal de Nueva York que no tienen recursos para financiar su defensa en el caso de narcotráfico y afirmaron que están dispuestos a presentar pruebas financieras, si el juez lo solicita, para reforzar su petición de desestimar la acusación.

Los abogados de Nicolás Maduro y Cilia Flores, Barry Pollack y Mark E. Donelly, afirmaron en un documento enviado al juez, en nombre de sus clientes, que, según la defensa, la Fiscalía reconoce el derecho de ambos a solicitar que el Gobierno de Venezuela sufrague su defensa.

Le sugerimos: Venezuela le ganó a EE. UU. en béisbol: día de júbilo y Trump reiteró que sea el estado 51

Además, incluyeron declaraciones juradas de Maduro y Flores en las que aseguraron no poder costear sus abogados y manifiestan su disposición a presentar pruebas financieras si el tribunal lo requiere.

Esta declaración, presentada ante el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, llega apenas unos días antes de su próxima audiencia, prevista para el 26 de este mes.

Hasta ahora, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, del Departamento del Tesoro, que administra e impone sanciones económicas y comerciales, no ha autorizado que el Gobierno de Venezuela pague a sus abogados, lo que, según alegan en un documento enviado al juez federal Alvin Hellerstein, interfiere con el derecho de ambos a elegir su propio equipo legal.

La oficina ha impuesto sanciones económicas a Venezuela desde el 2015, las cuales buscaban presionar a Maduro para provocar un cambio político, y el Gobierno de Estados Unidos no lo reconoce a él como presidente legítimo de Venezuela.

También le puede interesar: El Comando Sur: la nueva frontera del poder de Washington en América Latina

En el escrito, la defensa destaca que la negativa a permitir que Venezuela pague los honorarios legales viola la Sexta Enmienda de la Constitución estadounidense, que establece el derecho a elegir defensa, y la Quinta Enmienda, que ampara el debido proceso.

Los abogados recordaron que la Oficina de Control de Activos Extranjeros ha permitido en otras ocasiones “que un tercero sujeto a sanciones pague los honorarios legales de una persona también sancionada”, algo que consideran inconsistente con su caso.

Señalaron, además, que la propuesta del Gobierno de que acepten un abogado de oficio “no constituye en absoluto un remedio”, ya que estarían obligados a aceptar una defensa que no escogieron.

“Obligar a los acusados ​​a aceptar un abogado de oficio que no es de su elección no es, por definición, una solución para la vulneración de su derecho a elegir a su propio abogado”, acotaron.

Por esas razones, la defensa le pidió al juez Hellerstein que se desestimen los cargos por ser un proceso “inconstitucionalmente defectuoso” o se realice una audiencia para discutir el caso.

“El único remedio es el sobreseimiento, dado que este tribunal no puede permitir que el presente caso prosiga en violación de los derechos constitucionales del señor Maduro y de la señora Flores de Maduro”, indicó el documento legal.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com