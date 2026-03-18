Venezuela le ganó a EE. UU. en béisbol: día de júbilo y Trump reiteró que sea el estado 51

El venezolano Javier Sanoja frente al estadounidense Brice Turang durante la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026, celebrado en Miami. Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

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Delcy Rodríguez anunció ‘día de júbilo nacional no laborable’ para celebrar este miércoles el triunfo de la selección de Venezuela, que se coronó campeona tras vencer a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de Béisbol.

“He decidido decretar día de júbilo nacional para que nuestra juventud salga a las calles, a las plazas, a los parques y a las canchas, a festejar”, anunció la líder chavista en su cuenta de la red social X. Asimismo, invitó a la población a celebrar en un “gran concierto”, del que no dio más detalles.

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En su cuenta de Telegram, Rodríguez aseguró que todo el país está “demasiado feliz” y dijo querer “agradecer y abrazar” a los integrantes de la selección venezolana. Señaló, además: “Ustedes representan cada cielo, cada mar, cada tierra de esta hermosa patria de nuestro libertador Simón Bolívar. Felicitaciones”.

“Como decimos nosotros, honor al vencido y gloria al vencedor”, agregó Rodríguez, quien asumió el Ejecutivo luego de que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro durante un ataque militar en Caracas el pasado 3 de enero.

La líder chavista subrayó que es “la primera vez en la historia” que Venezuela gana este torneo mundial. “Este triunfo es la victoria de la pasión, el talento y la unión que nos caracteriza como venezolanos”, añadió en un mensaje.

Por su parte, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, también felicitó y expresó su orgullo por el equipo venezolano en un mensaje publicado en Telegram, y agregó que “ha hecho realidad el sueño” del país suramericano.

Asimismo, el Ministerio de Comunicación e Información celebró la victoria venezolana y expresó sus felicitaciones. “Noche gloriosa y llena del más grande orgullo”, señaló la cartera en su cuenta de Telegram.

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Venezuela se consagró como la mejor selección de béisbol del mundo tras vencer este martes por 2-3 a Estados Unidos y conquistar su primer Clásico Mundial de Béisbol, cuya final se disputó en la ciudad estadounidense de Miami.

La líder de la oposición mayoritaria y premio nobel de la paz, María Corina Machado, junto a otros dirigentes y partidos opositores, celebró en redes sociales la victoria. “¡Somos campeones del mundo! Qué orgullo ser venezolana; gracias, muchachos”, escribió en un mensaje en X, acompañado de emojis de la bandera nacional y otros similares a las arepas, comida típica del país vecino.

Más temprano, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, y el expresidente de Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, le desearon suerte a la selección venezolana en la final del torneo.

El festejo por la primera clasificación a la final de un Clásico Mundial de Béisbol unió a los venezolanos, quienes, sin distinción por inclinación política o cargo, se sumaron a las felicitaciones.

Trump insiste en que Venezuela sea un estado de Estados Unidos

“Statehood” (término que en inglés denota condición de estado de Estados Unidos), escribió el mandatario estadounidense en su cuenta de Truth Social. Eso fue una reiteración de su comentario sarcástico del lunes cuando celebró la victoria de Venezuela sobre Italia en las semifinales del campeonato: “Últimamente le están pasando cosas buenas a Venezuela. Me pregunto a qué se debe esta magia (…) ¿Estado número 51?”.

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El pasado 5 de marzo, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que se acordó con las autoridades interinas de Venezuela “restablecer relaciones diplomáticas y consulares”, dos meses después de la captura de Nicolás Maduro, en una operación ordenada por Trump que terminó en su derrocamiento por la fuerza.

Posteriormente, el día 10 del mismo mes, el Departamento de Estado notificó al tribunal de Nueva York que lleva el caso contra Maduro que reconoció formalmente a Delcy Rodríguez como jefa de Estado. En una carta enviada por el encargado para Latinoamérica de dicha entidad, Michael Kozak, al fiscal Jay Clayton, quien lleva el caso del exlíder chavista, se dejó constancia de ello.

La misiva citó declaraciones de Trump en la cumbre realizada en Miami con presidentes de América Latina, en la que él señaló que se reconoció formalmente al Gobierno venezolano. “De hecho, los hemos reconocido legalmente”, advirtió el republicano.

En el escrito, Kozak sostuvo que “la normalización facilitará los esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar la reconciliación política en Venezuela”, donde Rodríguez lidera Miraflores bajo la presión de Washington, que ha llevado a la reforma de la Ley de Hidrocarburos y al establecimiento de una amnistía para los presos políticos, que ha sido criticada por ser insuficiente.

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