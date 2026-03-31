María Corina Machado y Marco Rubio se reunieron en EE. UU.: “Se acerca el día”

Según su partido Vente Venezuela, María Corina Machado “regresará en los próximos días” a su país, aunque no se conoce una fecha exacta. Foto: EFE - Lenin Nolly

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La líder opositora venezolana, María Corina Machado, galardonada el año pasado con el Premio Nobel de la Paz, se reunió con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la sede de dicha entidad en Washington.

La cita, programada para las 10:00 a. m. (hora local), fue de carácter privado y a puerta cerrada, sin acceso a la prensa. Fue el segundo encuentro entre ambos en los últimos meses, en un momento clave para el proceso de transición democrática en Venezuela.

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Machado calificó en redes sociales que la reunión fue “excelente”. A renglón seguido, le agradeció a Rubio “su compromiso con la democracia, la libertad y el bienestar de los venezolanos”. Añadió que “se acerca el día en que reuniremos a nuestras familias en Venezuela”.

Excelente reunión con el Secretario de Estado, Marco Rubio (@SecRubio).

Gracias por su compromiso con la democracia, la Libertad y el bienestar de los venezolanos.



Se acerca el día en que reuniremos a nuestras familias en Venezuela!



Avanzamos! pic.twitter.com/cFdbQkPepZ — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) March 31, 2026

De momento no se conocen muchos detalles oficiales sobre el encuentro. Sin embargo, fuentes cercanas a Machado, mencionadas por el medio Efecto Cocuyo, indicaron que la conversación giró en torno al avance de la transición democrática, la situación política actual tras el derrocamiento forzoso de Nicolás Maduro, el posible regreso seguro de Machado y otros exiliados al país y el respaldo internacional para convocar elecciones libres y transparentes.

La cita entre Machado y Rubio se dio después de que Estados Unidos reanudara oficialmente las operaciones de su embajada en Caracas, luego de que la administración de Donald Trump y Delcy Rodríguez, la nueva líder chavista en Miraflores, restablecieran las relaciones diplomáticas entre ambos países, rotas desde 2019.

Asimismo, ocurrió en medio de la expectativa que hay de que la opositora vuelva a Venezuela, luego de meses de haber salido de allí a recibir el galardón en Oslo y tras permanecer un año en la clandestinidad. Según su partido Vente Venezuela, ella “regresará en los próximos días”, aunque no se conoce una fecha exacta.

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