Navidad en Venezuela el 1 de octubre: Maduro vuelve a adelantar las fiestas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, adelantará por decreto el inicio de la Navidad para el 1 de octubre, en momentos en que su gobierno acusa a Estados Unidos de “amenazar” al país con buques de guerra desplegados en aguas del mar Caribe.

Decretar la Navidad anticipada ha sido una práctica recurrente de Maduro, que por ejemplo en 2024 adelantó las celebraciones en medio de una crisis desatada tras su reelección en julio de ese año, tachada de fraude por la oposición.

Al “decretar” la Navidad a comienzos de octubre, Maduro dice defender “el derecho a la felicidad” de los venezolanos, mientras cuestiona un despliegue militar que la administración del presidente estadounidense Donald Trump justifica como parte de una lucha antinarcóticos.

“Vamos a aplicar la fórmula de otros años que nos ha ido muy bien para la economía, para la cultura, para la alegría, para la felicidad, (...) desde el 1 de octubre arranca la Navidad en Venezuela”, dijo durante su programa semanal Con Maduro +.

“Otra vez este año la Navidad arranca el 1 de octubre con alegría, comercio, actividad, cultura, villancicos, gaitas, hallacas...”, dijo.

Vea también: Petro habla de colombianos presos en Venezuela: “injusticia se ejerce desde el poder”

Estados Unidos acusó formalmente a Maduro de “narcoterrorismo” en 2020. En agosto, aumentó a US$50 millones la recompensa por información que conduzca a la captura del mandatario izquierdista.

Caracas, en tanto, dice que Washington basa su política “en mentiras y amenazas” para forzar un cambio de régimen en Venezuela.

Maduro asegura que adelantar la Navidad “es la forma de defender el derecho a la felicidad, el derecho a la alegría”.

“Nadie en el mundo nos va a quitar el derecho a la felicidad, a la vida y a la alegría”, afirma.

El 2 de septiembre del año pasado, Maduro también anticipó la fiesta navideña “en homenaje” y “en agradecimiento” a los venezolanos luego de las presidenciales del 28 de julio, cuya ausencia de garantías desató una nueva crisis política para el país.

Le puede interesar: Venezuela amplía sus militares en el Caribe y se está preparando en caso de agresión

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com