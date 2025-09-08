Venezuela amplía sus militares en el Caribe y se está preparando en caso de agresión

Personas participan en una jornada de alistamiento de la Milicia Nacional Bolivariana en Caracas (Venezuela). Foto: EFE - Ronald Pena R

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, anunció que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana reforzará la presencia militar en las aguas del Caribe y el Atlántico, siguiendo las órdenes de Nicolás Maduro. El refuerzo se verá en Zulia, Falcón, Nueva Esparta, Sucre y Delta.

“Esta movilización tiene como objetivo primordial la defensa de la soberanía nacional, la seguridad del país y la lucha por la paz. ¡A Venezuela la defendemos los venezolanos!”, mencionó el líder de la cartera en su canal de Telegram.

El anuncio se dio a conocer en medio del despliegue militar de Estados Unidos por el Caribe, que en su primer ataque mató a 11 personas, consideradas por Donald Trump como “narcoterroristas” del Tren de Aragua, y pocos días después de que cazas venezolanos sobrevolaron una embarcación de Washington, que responderá a dicha movida con el envío de 10 aviones de combate a Puerto Rico.

El ministro de Defensa advirtió que la “amenaza” de Estados Unidos no consiste solo en el operativo militar en el Caribe. Aseguró que dentro del territorio venezolano se ha puesto en marcha una estrategia que busca derrocar a la administración de Nicolás Maduro, pasando por la división de la Fuerza Armada Nacional.

Durante un balance de operaciones militares en zonas estratégicas, como Táchira, Zulia, Amazonas y Guayana, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), el general en jefe recalcó que el “imperialismo” no logrará sus objetivos en Venezuela.

Por su parte, Diosdado Cabello, ministro del Interior y secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, advirtió que el pueblo venezolano se entrena y se prepara frente a cualquier agresión externa, haciendo referencia al alistamiento permanente en la Milicia Bolivariana, que ha sido catalogado como un fracaso y una instrumentalización de las personas por parte de la oposición de María Corina Machado.

“Sabemos que tenemos un enemigo al frente y la gente se prepara para combatirlo, sea quien sea (…). Es una transición y preparación para el pueblo en armas, pueblo en paz, pero preparado y listo ante cualquier agresión. El pueblo en armas es garantía de paz y dignidad”, advirtió Cabello.

El funcionario sostuvo que el chavismo no está llamando a ninguna guerra ni quiere un conflicto con nadie, pero mencionó que el país debe estar preparado “de todas las maneras y formas”.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com