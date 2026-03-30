Ni “Leales siempre” ni “Patria socialista”: Venezuela cambia las consignas ideológicas

Mujeres integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) participan en una marcha del chavismo en Caracas (Venezuela). Foto: EFE - Ronald Peña R

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A solo diez días de haber asumido la cartera de Defensa en Venezuela, el general Gustavo Enrique González López ya ha avanzado en su propuesta para una reestructuración profunda en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), marcada por la eliminación de consignas políticas y una “búsqueda de institucionalidad”.

Según reportes de la periodista Sebastiana Barráez, el nuevo ministro busca proyectar una imagen más administrativa y menos operativa, distanciándose de la narrativa de confrontación que caracterizó la gestión de casi doce años de su predecesor, Vladimir Padrino López.

Adiós al “Chávez vive” y al “Leales siempre”

Uno de los cambios más drásticos es la instrucción directa de eliminar los eslóganes ideológicos que eran obligatorios en todas las comunicaciones y actos militares. El nuevo mando ha dejado atrás frases emblemáticas de la era anterior como “Leales siempre, traidores nunca” o “Profundamente chavista, antiimperialista”.

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Padrino, señala Barráez, también usaba en sus discursos y comunicados las oraciones “¡Chávez Vive!... ¡La Patria sigue! ¡Independencia y Patria Socialista!... ¡Viviremos y Venceremos!”. Estas frases también fueron eliminadas de las comunicaciones oficiales.

En su lugar, el Ministerio de Defensa apunta a una identidad visual minimalista y más formal. La nueva gestión prefiere mensajes de corte histórico como “Venezuela, cuna del Libertador Simón Bolívar”, intentando desplazar la narrativa emocional y de combate hacia un perfil organizacional alineado con la gestión del Estado. Sin embargo, se ha mantenido la palabra “¡Venceremos!” y se ha instalado otra frase de corte militar: “Triunfar es la consigna!”.

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Reestructuración del Alto Mando y control de escoltas

Entre otras de sus primeras medidas, también se destaca la retirada de barricadas en el Fuerte Tiuna y la orden de retorno a los cuarteles de oficiales que cumplían funciones en la administración pública o como escoltas de figuras del PSUV, bajo la premisa de que Venezuela no está “en guerra con nadie”.

El ministro González López también ha ejecutado una serie de nombramientos estratégicos para consolidar su control. En el Comando del Ejército, ratificó al General de División Leonardo Antonio Trujillo Cordero en la Ayudantía General, pero realizó relevos clave en la Asesoría Jurídica y la Subinspectoría. Estos movimientos buscan asegurar una estructura que responda a la nueva directriz de “normalización”.

Sin embargo, el mayor reto de esta nueva etapa será la revisión de los dispositivos de protección. La orden de reducir escoltas militares para diputados y funcionarios pondrá a prueba la autoridad del ministro frente a figuras de peso como Diosdado Cabello.

“El nuevo ministro de Defensa tendrá que demostrar si esas instrucciones se cumplen en el caso del ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello Rondón, quien desde hace años ha gozado de una escolta... que se calcula en no menos de 200 guardaespaldas”, afirmó Barráez.

Con estos ajustes, la FANB inicia una transición que busca vender la imagen de una “institución seria, ordenada y moderna”, alejándose del lenguaje de barricada que predominó durante más de una década.

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