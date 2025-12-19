“No lo descarto”: Trump sobre guerra con Venezuela

El presidente Donald Trump sigue elevando la retórica sobre Venezuela. Foto: EFE - AARON SCHWARTZ / POOL

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó abierta la posibilidad de un conflicto armado con Venezuela y afirmó que no se siente obligado a informar al Congreso para llevar a cabo eventuales ataques militares contra el país sudamericano, en el marco de la ofensiva contra el régimen de Nicolás Maduro.

“No lo descarto, no”, respondió el mandatario en una entrevista con NBC News, Trump fue consultado directamente sobre si descartaba una guerra con Venezuela, a la vez que advirtió que continuarán las incautaciones de petroleros vinculados al país.

“Depende. Si son lo suficientemente insensatos como para navegar, volverán a uno de nuestros puertos”, añadió.

En los últimos días, la administración Trump ha intensificado la presión sobre Caracas. El martes ordenó un “bloqueo” a los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela y, recientemente, incautó un buque cerca de sus costas.

Washington sostiene que estas operaciones están dirigidas contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico y acusa al gobierno venezolano de utilizar los ingresos petroleros para financiar lo que denomina “terrorismo de drogas”, de acuerdo con NBC News. Al ser preguntado sobre si su objetivo final es derrocar a Maduro, Trump evitó una respuesta directa.

“Él sabe exactamente lo que quiero. Lo sabe mejor que nadie”, afirmó en la misma entrevista.

Un día después, el presidente endureció aún más su postura al asegurar que no necesita la autorización del Congreso para lanzar ataques en Venezuela.

“No me importaría, pero no tengo por qué decírselo”, declaró cuando una periodista le preguntó si pensaba solicitar el visto bueno del Legislativo para una eventual intervención terrestre, según la agencia AFP.

Trump agregó que teme filtraciones por parte de los legisladores: “Son políticos, y filtran como un colador”, aseguró.

El mandatario ha amenazado en varias ocasiones con atacar suelo venezolano bajo el argumento de combatir a los carteles de la droga. En septiembre, el ejército estadounidense lanzó una campaña de ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico que, según cifras citadas por AFP, han dejado al menos 99 muertos.

La legalidad de estas operaciones ha sido cuestionada por la ONU, expertos independientes y organizaciones no gubernamentales. En el Congreso, tanto demócratas como algunos republicanos sostienen que el presidente carece de autoridad legal para ordenar ataques militares letales sin el aval del Legislativo.

“El presidente no ha demostrado la autoridad necesaria bajo la legislación estadounidense o internacional”, afirmó el legislador demócrata Gregory Meeks durante un debate reciente.

La Cámara de Representantes y el Senado rechazaron esta semana iniciativas destinadas a regular o limitar este tipo de operaciones. La Casa Blanca argumenta que Trump actúa dentro de sus facultades como comandante en jefe, al considerar estas acciones parte de un “conflicto armado” contra los carteles de la droga, que su administración clasificó como “organizaciones terroristas extranjeras”.

Según la Constitución de Estados Unidos, aunque el presidente dirige las fuerzas armadas, solo el Congreso puede declarar formalmente la guerra. Sin embargo, en las últimas décadas, los mandatarios han recurrido a interpretaciones amplias de su autoridad para llevar a cabo operaciones militares limitadas en el extranjero.

