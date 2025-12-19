¿Quién era el “Doctor Muerte”? Médico que envenenó a 30 pacientes fue condenado en Francia

Frederic Pechier, anestesista condenado por envenenar a 30 pacientes en Francia. Foto: AFP - ARNAUD FINISTRE

La justicia francesa condenó este jueves a cadena perpetua a un anestesista por envenenar a 30 pacientes, de los cuales 12 perdieron la vida, en un presunto intento de desacreditar a sus compañeros de trabajo.

Frédéric Péchier, de 53 años, trabajaba como anestesista en dos clínicas de la ciudad oriental de Besanzón cuando, entre 2008 y 2017, los pacientes sufrieron paros cardíacos y hemorragias en circunstancias sospechosas.

La víctima más joven, de cuatro años, sobrevivió a dos paros cardíacos durante una intervención rutinaria de amígdalas en 2016, y la más mayor tenía 89 años. Doce pacientes no pudieron ser reanimados.

“Usted va a ser encarcelado inmediatamente”, indicó la presidenta del tribunal de Besanzón, Delphine Thibierge, al acusado que compareció libre durante los más de tres meses de juicio y recibió el anuncio de la pena impasible.

Toda su familia, que siempre lo ha apoyado, acudió de nuevo para respaldarlo en una abarrotada sala del tribunal. Tras el anuncio de los primeros veredictos de culpabilidad, sus hijas la abandonaron entre lágrimas.

El tribunal siguió la opinión de la fiscalía, que había solicitado la cadena perpetua contra este médico, “uno de los mayores criminales de la historia” por haber “utilizado la medicina para matar”.

La justicia también impuso un período de 22 años durante el cual el ahora condenado no podrá solicitar la libertad condicional. Sus abogados anunciaron que recurrirán la sentencia.

Péchier siempre ha clamado su inocencia. Durante su último turno de palabra, el lunes, reiteró: “No soy un envenenador”.

Pero según la fiscalía, el facultativo contaminó bolsas de perfusión con potasio, anestésicos locales, adrenalina e incluso heparina, para provocar un paro cardíaco o hemorragias en pacientes atendidos por colegas.

Su objetivo: “Afectar psicológicamente” a los profesionales sanitarios con quienes estaba en conflicto y “alimentar su sed de poder”, indicó el ministerio público.

El proceso se celebró meses después de la condena a 20 años de prisión al excirujano Joël Le Scouarnec, quien reconoció haber agredido sexualmente o violado a casi 300 pacientes, en su mayoría niños, entre 1989 y 2014.

