¿Qué significa que EE. UU. haya designado al Cartel de los Soles como organización terrorista?

Estados Unidos ofrece una recompensa de USD 50 millones por Nicolás Maduro.

Estados Unidos, a través del Departamento de Estado liderado por Marco Rubio, designó al Cartel de los Soles como organización terrorista. Venezuela rechazó la medida, que marcó un eslabón más en la escalada de tensiones entre Washington y Caracas por el narcotráfico. La decisión entró en vigencia luego de ser publicada en el Registro Federal.

Como una determinación que se tomó de la mano del Departamento de Justicia y del Departamento del Tesoro, las autoridades estadounidenses concluyeron que existen fundamentos suficientes para considerar que el Cartel de los Soles cumple con los criterios establecidos por la ley para ser clasificado como organización terrorista.

En consecuencia, esto le permite a Estados Unidos ejecutar acciones judiciales, financieras y operativas contra individuos y entidades vinculadas, incluyendo bloqueo de activos, prohibición de apoyo material y cooperación internacional para su persecución.

Washington ha dicho que altos líderes del régimen chavista son importantes fichas dentro la organización: el mismo Nicolás Maduro, quien tiene una recompensa por su captura de USD 50 millones, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, y el jefe de la cartera de Defensa, Vladímir Padrino.

El nombre de la organización hace referencia a las insignias con forma de sol que distinguen a los generales venezolanos en sus uniformes. Aunque se viene oyendo desde finales del siglo pasado, fue después de los años 2000 que el término se difundió con más fuerza tras el crecimiento de denuncias de participación de oficiales en el narcotráfico, según informe de Insight Crime.

De acuerdo con diversas investigaciones, se ha concluido que la organización no funciona como un cartel tradicional, pues no tiene un jefe único. Más bien, se ha formado como un entramado de redes criminales que funciona a partir del acceso de oficiales a rentas criminales como mecanismo de fidelidad política y militar.

Se estima que 123 funcionarios y militares venezolanos activos o retirados han sido señalados por autoridades estadounidenses como vinculados al tráfico de cocaína. Ahora bien, el entramado no se reduciría únicamente a las Fuerzas Armadas, sino que también incluiría organismos policiales, la administración pública y dependencias del Ejecutivo, desde donde se realizan operaciones de protección, logística y facilitación.

¿Qué ha dicho Venezuela?

El gobierno de Nicolás Maduro rechazó este lunes que Estados Unidos designara como grupo terrorista al Cartel de los Soles, que considera inexistente, y apuntó que la administración de Donald Trump reedita una “vil mentira” para justificar así una intervención.

A través de un comunicado, la Cancillería venezolana indicó que esta “infame y vil mentira” busca justificar una intervención “ilegítima e ilegal” contra Venezuela, “bajo el clásico formato estadounidense de cambio de régimen”.

