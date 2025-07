“Quedé sin nada”: la mala hora que viven los venezolanos, ahora por las lluvias

Esta vista aérea muestra viviendas dañadas tras las inundaciones en la aldea Apartadero, en el estado de Mérida, Venezuela. Foto: AFP - MIGUEL ZAMBRANO

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Arelis Villareal subió a una reja con sus cuatro hijos para evitar ser arrastrada por el agua. “Nunca pensé que el río iba a crecer tanto”, dijo después de perder su casa en un pueblo de los Andes venezolanos arrasado por las lluvias.

Lo recuerda vívidamente, fue hace una semana: el río Chama arremetió contra varios pueblos del estado de Mérida, al oeste del país, con un ejército de rocas y troncos que arrastraba la corriente.

Primero se fue contra el turístico Apartaderos. Luego vino Escagüey, ubicado a 35 km. Unas 270 familias quedaron damnificadas y dos personas murieron, según datos oficiales.

“Pude ver el color con el que bajaba” el agua, recordó: “Era muy oscuro y, además, a la distancia me di cuenta cuando se desbordó de su cauce. Nos dio tiempo de correr. Lo que más me importaba eran mis hijos”.

El lugar donde alguna vez estuvo la casa de Keiver Sánchez quedó igualmente bajo las rocas. “Quedé sin nada. El deslave me dejó sin ni siquiera una columna”, lamentó: “Gracias a Dios pude sacar a mi familia y a mis mascotas”.

Él vive ahora en un refugio, donde solo piensa que debe empezar de cero de nuevo. “Toca volver a construir la vida que teníamos. Me gustaría tener de nuevo cositas mías. No es fácil perder lo que siempre tuviste”.

La emergencia por las lluvias en Venezuela

Los estados andinos de Táchira y Trujillo, y los llaneros Barinas y Portuguesa, también fueron impactados por las lluvias, aunque en menor medida que Mérida.

Nicolás Maduro declaró la emergencia y dijo que entre el 24 y el 25 de junio llovió 300 % más que el promedio histórico. Varias comunidades quedaron incomunicadas, sin luz o agua. En la vía, se vieron puentes caídos y carreteras destruidas. Las autoridades reportaron 370 viviendas afectadas, 103 declaradas en pérdida total.

Militares, bomberos y efectivos de Protección Civil fueron desplegados en las labores de rescate, distribución de ayuda y recuperación de la infraestructura.

Con maquinarias, se abrieron en la montaña caminos alternos hacia los pueblos. El agua socavó trechos de la carretera original y quedó intransitable.

Los voluntarios recorrieron las ruinosas carreteras en camionetas 4x4 y motos para llevar donaciones hasta los pueblos afectados. La AFP acompañó a uno de estos grupos que salió desde la ciudad de Mérida, capital del estado.

Miles de personas, desde distintas partes, donaron agua, alimentos, medicinas y ropa. Jonathan García encabezó una caravana de 34 motos que se desplazó durante siete horas desde San José de Palmira, también en Mérida, para trasladar insumos a diversos puntos.

“Nos une la hermandad de ser pueblos andinos”, dijo: “Cada moto llevaba dos personas y suministros recolectados en nuestro pueblo, porque todos somos iguales”.

Asistencia a los damnificados por las lluvias en Venezuela

Se instalaron centros de acopio y refugios en los distintos pueblos afectados, donde grupos integrados principalmente por mujeres reciben, clasifican y coordinan la distribución de donativos.

“La ayuda es para todos los afectados”, repitió Coraima Cuevas, gestora de uno de los centros de acopio y refugio en Apartaderos.

Claudina Elena Sánchez, de 66 años, quedó atrapada en el centro de Escagüey luego de ir a visitar a su madre. Vive en el páramo Los Arangures, a unas siete u ocho horas por carretera. “No sé cómo estarán las vías ni los puentes allá arriba. La situación es complicada para llevar ayuda o para regresar”, indicó.

Protección Civil, por lo pronto, mantiene la alerta ante nuevas lluvias que puedan complicar la situación. La gente insiste en que seguirá trabajando para llevar ayuda.

“Si es de caminar casa por casa llevando un litro de leche en medio de los valles del Páramo, lo haremos”, mencionó Francisco Javier Rivera, de otro centro de acopio en Apartaderos levantado en la iglesia del pueblo.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com