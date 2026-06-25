Rescates en Venezuela: España, Portugal e Italia reportan muertes y desaparecidos

Un voluntario reacciona durante las labores de remoción de escombros y rescate este jueves, en el municipio Chacao en Caracas (Venezuela). Foto: EFE - Boris Vergara

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El Ministerio de Asuntos Exteriores de España informó de la muerte de dos españoles en los terremotos de Venezuela, confirmada por familiares, y que en estos momentos hay otros 80 ciudadanos nacionales desaparecidos.

Fuentes de Exteriores aseguraron que “el número de españoles no localizados en estos momentos es de 80” y lamentaron “profundamente el fallecimiento de dos españoles confirmado por sus propios familiares”, a quienes trasladaron sus condolencias.

Además, el Ministerio de Asuntos Exteriores lamentó también el fallecimiento a causa de los terremotos de un conductor de la Embajada de España en Caracas, de nacionalidad venezolana, junto a su mujer y sus dos hijas.

Tras trasladar también sus condolencias a los allegados de estas víctimas, Exteriores recordó que las líneas de emergencia consular están abiertas y operativas en todo momento y que sus números se pueden consultar en las redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Venezuela”.

Horas antes de confirmarse la existencia de víctimas españolas, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, subrayó que su departamento está centrado en elaborar un censo de la situación en la que se encuentra la colonia española en Venezuela, que asciende a unas 150.000 personas.

Albares hizo un llamamiento a quienes no hayan contactado con la embajada en Caracas ni con el consulado correspondiente a que estén atentos a las redes sociales de ambos así como del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde van a encontrar los teléfonos de emergencia consular para poder estar en contacto, una recomendación que extiende a cualquier español de tránsito por Venezuela.

Ciudadanos de Portugal en Venezuela

El Gobierno de Portugal confirmó también la muerte de dos ciudadanos portugueses en los devastadores sismos registrados en Venezuela y elevó a 56 el número de portugueses o lusodescendientes desaparecidos, mientras continúan las labores de búsqueda en el país caribeño.

En una entrevista con la televisión pública RTP, el ministro de Exteriores luso, Paulo Rangel, informó que las autoridades tienen constancia “hasta el momento” de dos fallecidos de nacionalidad portuguesa, aunque advirtió que la cifra es todavía “muy provisional”.

“Obviamente la situación es de tal magnitud que este es un número muy provisional. Nuestro pronóstico es que podemos tener todavía muy malas noticias a lo largo de esta noche”, afirmó el jefe de la diplomacia portuguesa.

Rangel explicó que los 56 ciudadanos portugueses o lusodescendientes identificados como desaparecidos se encontraban en la ciudad costera de La Guaira, la zona más afectada por los terremotos y donde se han producido numerosos derrumbes.

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Previamente, el ministro de Presidencia, António Leitão Amaro, había informado, tras un Consejo de Ministros, de la confirmación de la primera víctima mortal portuguesa, una persona residente en Venezuela que fue rescatada con vida de entre los escombros, pero falleció durante su traslado al hospital.

Rangel señaló además que la prioridad en estos momentos es el envío de ayuda humanitaria y de emergencia para atender tanto a las víctimas como a los “miles de desplazados” que han dejado los terremotos.

Por su parte, el primer ministro portugués, Luís Montenegro, anunció que Portugal ha puesto a disposición de Venezuela un equipo de protección civil de emergencia integrado por cincuenta efectivos, oferta que, según indicó, fue aceptada por las autoridades venezolanas.

“Participaremos en el apoyo conjunto de la Unión Europea, a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, cuya ayuda Venezuela ya solicitó”, añadió Montenegro, quien explicó que Caracas mantiene un “canal abierto” con Portugal para coordinar la asistencia bilateral y europea.

Italianos en Venezuela

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia informó que ciudadano italiano murió debido al derrumbe de un edificio. El hombre, de doble nacionalidad italiana y venezolana y nacido en 1970, falleció en el estado de La Guaira, al norte de la capital, Caracas, señaló el ministerio en un comunicado, y añadió que tenía familiares que residen en Italia.

El hombre, de doble nacionalidad italiana y venezolana y nacido en 1970, falleció en el estado de La Guaira, al norte de la capital, Caracas, señaló el ministerio en un comunicado, y añadió que tenía familiares que residen en Italia.

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Ecuatorianos en Venezuela

El Gobierno de Ecuador informó que no se han reportado ciudadanos ecuatorianos afectados por los terremotos en Venezuela, país con el que tiene las relaciones rotas.

“Ante el sismo ocurrido el 24 de junio en Venezuela, no se han reportado de manera oficial ciudadanos ecuatorianos afectados”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana en su cuenta de la red social X.

La Cancillería recordó a los connacionales en el país caribeño que, en caso de emergencia, se pueden contactar con el Consulado de Ecuador en Bogotá (Colombia) y activó un número de Whatsapp para brindar asistencia.

También adjuntó los contactos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) en Venezuela.

Las relaciones entre Ecuador y Venezuela están rotas desde 2024, cuando el entonces presidente venezolano Nicolás Maduro anunció el cierre de la Embajada y consulados de la nación caribeña en el país andino.

La decisión la tomó a raíz del asalto ordenado por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, a la Embajada de México en Quito para capturar al exvicepresidente correísta Jorge Glas, condenado por casos de corrupción.

Además, el Gobierno de Noboa fue uno de los primeros en reconocer al opositor Edmundo González Urrutia como “presidente electo” de Venezuela tras los comicios de 2024.

Pese a eso, el presidente ecuatoriano anunció el miércoles que enviaría ayuda a Venezuela y este jueves está prevista la salida hacia ese país de 47 rescatistas y dos perros del Cuerpo de Bomberos de Quito, quienes apoyarán en las labores de búsqueda, rescate y evaluación de estructuras.

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