Se desconoce su paradero: María Corina Machado salió de Noruega

María Corina Machado, lideresa venezolana galardonada recientemente con el premio Nobel de la Paz, abandonó este miércoles la ciudad de Oslo, en Noruega, donde permanecía desde hace una semana tras recibir el galardón. Su paradero actual no ha sido revelado por su equipo.

“María Corina Machado se encuentra bien y durante estos días está atendiendo citas médicas en función de su pronta y total recuperación. Como ha confirmado el primer ministro de Noruega, ya no está en la ciudad de Oslo”, escribió Pedro Urruchurtu, coordinador internacional de Vente Venezuela, en su cuenta de X.

El equipo de Machado confirmó que, antes de partir, la Nobel atendió citas médicas con especialistas para recuperarse de una fractura vertebral sufrida en medio de su arriesgada salida de Venezuela.

Según informó el diario noruego Aftenposten, Machado fue atendida en el Hospital Universitario de Ullevål, en Oslo. Una fuente citada por el medio indicó que el estado de la paciente estaría vinculado a “condiciones físicas extremas” durante su travesía desde Venezuela, que incluyó varias horas en una embarcación en mar abierto bajo condiciones adversas.

Tras vivir en la clandestinidad desde agosto de 2024, cuando denunció fraude en las elecciones presidenciales por las que Nicolás Maduro se adjudicó un nuevo mandato, Machado emprendió una travesía en diciembre para salir del país y reaparecer en público en Oslo, donde recibió su galardón.

La premio Nobel de la Paz llegó a Oslo en la madrugada del jueves 11 de diciembre tras una operación secreta que implicó su salida disfrazada de Caracas hacia una playa del norte del país, desde donde partió en un pequeño barco pesquero rumbo a Curazao. Posteriormente, tomó un vuelo con escala en Estados Unidos antes de llegar a Noruega.

Machado no alcanzó a asistir a la ceremonia oficial de entrega del Nobel, celebrada el miércoles, y fue su hija, Ana Corina Sosa, quien recibió el galardón en su nombre. Sin embargo, durante su estancia en Oslo participó en varias actividades públicas, entre ellas una visita al Parlamento noruego.

La portavoz de Machado, Magalli Meda, señaló a Bloomberg que la dirigente se encuentra enfocada en su salud y que necesita “un tiempo libre”, aunque evitó precisar su ubicación actual. Meda también afirmó que Machado regresará a Venezuela una vez se recupere.

Desde Caracas, el presidente Nicolás Maduro reaccionó con descalificaciones a la noticia de la lesión de la opositora, mientras el gobierno venezolano mantiene abiertas investigaciones judiciales en su contra por presuntos delitos de conspiración y terrorismo.

