María Corina Machado volverá a Venezuela, pese a haber sufrido fractura vertebral

La Nobel de Paz, María Corina Machado, durante su visita a Oslo, Noruega. Foto: EFE - OLE BERG-RUSTEN / POOL

María Corina Machado, la premio Nobel de Paz venezolana, sufrió una fractura vertebral durante su arriesgada salida de Venezuela, según le comunicó su equipo al medio noruego Aftenposten. Por esta razón, su estancia en Oslo se ha prolongado, siguiendo recomendaciones de médicos del Hospital Universitario de Ullevål.

“El estado de la paciente se considera vinculado a las condiciones físicas extremas durante su viaje desde Venezuela. El trayecto implicó cinco horas en una embarcación en mar abierto bajo circunstancias muy intensas”, apuntó el medio noruego.

Machado, de 58 años, recibió el Premio Nobel de la Paz por su lucha por “una transición justa y pacífica” para recuperar la democracia en Venezuela.

Pese a estar en la clandestinidad desde las elecciones presidenciales de 2024, en las que la oposición denunció fraude y cuestionó la victoria que le otorgó su tercer mandato a Nicolás Maduro, Machado prometió que asistiría a la ceremonia de premiación celebrada en Oslo la semana pasada.

Según el equipo de Machado, la lideresa temió por su vida en el peligroso viaje para salir de su país y llegar a Noruega, un trayecto que combinó un trayecto en barco hasta Curazao y un vuelo en avión privado con escala en Estados Unidos.

Según Bryan Stern, un excombatiente estadounidense que fundó una empresa para sacar a extranjeros de zonas peligrosas, su salida del país sudamericano fue posible gracias a una rocambolesca operación, denominada “Dinamita Dorada”.

Machado dejó Caracas disfrazada y con una peluca, y se dirigió a una playa del norte del país. Ya en la playa, la embarcación en la que debía escapar, un viejo pesquero elegido para no levantar sospechas ni exponerse a los bombardeos estadounidenses en el mar Caribe contra buques que, según Washington, transportan drogas, estaba averiado.

“Por el momento, no se dará ninguna información extra a la que aparece en el artículo”, agregó el diario.

A pesar de la lesión, Machado “planea regresar a Venezuela y continuar con su labor política”, según indicó el medio noruego y el equipo de la venezolana, luego de que realizarse controles médicos y seguir una agenda en el exterior.

