Sismo en Venezuela: líneas de atención y emergencia nacional en zonas afectadas

Personas esperan afuera de sus viviendas luego de dos fuertes terremotos que sacudieron el Caribe venezolano este miércoles, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE - Boris Vergara

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Dos terremotos, uno de magnitud 7,2 y otro de 7,5, sacudieron el norte de Venezuela este miércoles, 24 de junio, dejando un panorama de alta complejidad en varias regiones del país, con reportes que van desde el colapso de estructuras residenciales en Carabobo hasta el desprendimiento de fachadas y techos en Caracas y La Guaira.

El Gobierno venezolano emitió una instrucción urgente de desalojar viviendas y edificaciones elevadas como medida de prevención frente a las réplicas.

Si se encuentra en una situación de riesgo, requiere asistencia médica o reportar fallas estructurales y colapsos, comuníquese de inmediato a las siguientes líneas telefónicas activadas:

Línea de emergencia nacional única

Atención Inmediata: 911 es el número universal en Venezuela para reportar personas atrapadas, colapsos de estructuras, desprendimiento de fachadas y solicitar ambulancias).

El 166 es el número de Protección Civil.

El 167 es la línea de bomberos.

Sede Central de Protección Civil: 0800-7248451, línea gratuita de reporte nacional.

Emergencias en el estado Carabobo: Morón, Montalbán y Valencia

Al ser la región del epicentro y registrar colapsos de viviendas en Montalbán y daños viales en la Redoma de Morón, estos son los contactos directos:

Protección Civil Carabobo: (0241) 859-2171.

Bomberos de Valencia: (0241) 838-7372 / (0241) 8320980 / (0241) 8324615 / (0241) 8328796.

Bomberos de Puerto Cabello: (0242) 362-2461.

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Terremoto en Caracas (Distrito Capital)

Para reportar desprendimiento de estructuras, caída de techos o solicitar inspección técnica de fachadas en el centro y este de la ciudad:

Bomberos de Caracas: (0212) 545-4545

Protección Civil Distrito Capital: (0212) 575-3332.

Estado La Guaira (Zonas costeras y Aeropuerto de Maiquetía)

Ante la alerta de tsunami local preventiva y los daños reportados en los techos de la terminal aérea:

Protección Civil La Guaira: (0424)-207-5335

Bomberos de La Guaira: (0212)-332-2165.

Estado Yaracuy (San Felipe)

Esta es una de las regiones más cercanas al punto de ruptura sismológica, donde se presentan fallas en el tendido eléctrico:

Protección Civil Yaracuy: (0424)-781-7515

Bomberos de San Felipe: (0254) 234-5533.

Estado Aragua (Maracay) y Miranda

Se han reportado zonas residenciales densamente pobladas que sufrieron evacuaciones masivas y daños menores en mampostería:

Protección Civil Aragua: (0243)-2474940

Protección Civil Miranda: (0212)383-7849 / (0212)383-6152.

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