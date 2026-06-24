Sismos en Venezuela: Delcy Rodríguez declara estado de emergencia; este es el balance

Equipos de rescate sacan a una persona en camilla de un edificio colapsado tras un terremoto en Caracas, Venezuela. Foto: AFP - JUAN BARRETO

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Un escenario de devastación y profundo pánico sacude a Venezuela luego de que dos potentes sismos casi consecutivos golpearan la franja norte del país este miércoles. La magnitud del desastre llevó a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a decretar el estado de emergencia con el fin de priorizar la búsqueda y rescate de supervivientes bajo los escombros.

“El primer mensaje para nuestro pueblo es mantener la unión para salvar vidas. Inmediatamente de la ocurrencia de estos dos sismos, todas nuestras autoridades y el sistema de protección civil se abocó a la tarea del rescate”, declaró Rodríguez, subrayando que la prioridad absoluta del Gobierno en este momento es el resguardo humano y que más adelante se hará una evaluación detallada de los daños materiales e infraestructura vital.

De acuerdo con los reportes oficiales del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el primer movimiento sísmico se registró a las 6:04 p. m. hora local (5:04 p. m., hora de Colombia) con una magnitud de 7.2, teniendo su epicentro a 21 kilómetros al oeste de Morón. Apenas un minuto después, la tierra volvió a sacudirse con mayor violencia debido a un segundo sismo de magnitud 7.5 a escasos kilómetros del primero.

Los efectos de la doble ruptura superficial fueron tan masivos que la sacudida se sintió con fuerza en varias ciudades de Colombia, incluida la capital, Bogotá.

Colapso estructural y pánico en las calles de Caracas

En la capital venezolana, el panorama al caer la noche es crítico. Periodistas de la AFP en el terreno confirmaron la destrucción total de un inmueble residencial de 22 plantas ubicado en el barrio de Altamira.

Vecinos y voluntarios civiles se han volcado a las estructuras colapsadas portando linternas para remover escombros de manera manual, mientras de fondo se escuchan gritos desesperados de personas buscando a sus familiares atrapados.

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, confirmó que son múltiples los inmuebles que sufrieron derrumbes en el área metropolitana de Caracas y La Guaira y que ya se contabiliza una cifra indeterminada de lesionados.

“Tenemos algunos lesionados”, adelantó Cabello, advirtiendo que la evaluación apenas comienza.

El pánico colectivo también se apoderó de las zonas comerciales.

“Fue increíble, no sé ni cuánto tiempo duró. Estaba en el último piso (del centro comercial). De unos negocios se cayeron bastantes cosas. Salimos por las escaleras de emergencia”, relató Heidi Romero, una comerciante de 42 años que se encontraba en un concurrido establecimiento de Altamira al momento del temblor.

Odalis Escalona, de 54 años, trabajadora de una entidad bancaria, también describió el horror del desplome interno: “Se desprendieron las escaleras, se rajó toda la pared. Cayeron cosas del techo. Fue horrible”.

Gran parte de la ciudad se encuentra a oscuras debido a cortes masivos del fluido eléctrico, y el asfalto de las principales avenidas está cubierto de vidrios rotos provenientes de los ventanales de los edificios.

Ante el temor latente de réplicas, miles de ciudadanos permanecen agrupados en calles y plazas públicas, temerosos de volver a sus hogares. Carmen Guédez, administradora de 69 años que cuidaba a su hermana enferma en un sector de clase media alta en las montañas de Caracas, narró cómo vivió la sacudida.

“Fue subiendo de intensidad... empecé a ver cómo las ventanas empezaron a moverse y luego se sacudió todo. Mi hermana, una vecina y yo nos quedamos rezando, abrazaditas ahí. No podíamos salir”, relató a la AFP.

El balance de Venezuela: regiones afectadas y suspensión de servicios

Durante su alocución, Rodríguez detalló las áreas que reportan el mayor nivel de afectación material y humana.

“La ciudad capital, Caracas, hubo derrumbe de edificio en distintas parroquias. El estado Miranda, el estado La Guaira también han sido duramente afectados, el estado Aragua, Carabobo, Falcón, donde hemos tenido incidencia”, puntualizó.

Para mitigar riesgos secundarios, el Ejecutivo ordenó la suspensión inmediata de servicios esenciales e infraestructura de transporte. El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, se encuentra completamente inoperativo debido a graves daños estructurales en sus terminales, donde se desprendieron plafones y mampostería sobre los pasillos de tránsito.

También se ratificó la desconexión total del servicio de gas directo en Caracas y La Guaira para evitar explosiones por posibles fugas en las tuberías agrietadas. Los sistemas de transporte masivo como el Metro de Caracas y los ferrocarriles fueron suspendidos en su totalidad para garantizar las labores de rescate y permitir que expertos evalúen los túneles y viaductos.

Al caer la noche, se registran severas afectaciones de suministro de agua potable en Miranda, Caracas, Yaracuy, Zulia y La Guaira. Sin embargo, Rodríguez aseguró que en el resto del territorio nacional se continuará con la prestación normal de los servicios públicos.

Estado de emergencia en Venezuela: ¿qué otras medidas se tomaron?

Como parte de las acciones dictadas bajo el Estado de Emergencia, Rodríguez anunció la suspensión total de las actividades escolares por el resto de la semana, al igual que de las actividades laborales en sectores no esenciales. Asimismo, se ordenó la evacuación obligatoria de cualquier vivienda o edificación privada que exhiba fisuras o daños estructurales visibles.

El canal digital del gobierno, a través de la aplicación VenApp, fue habilitado como la vía principal para que la población civil reporte en tiempo real tanto afectaciones habitacionales graves como la desaparición de familiares.

Para concentrar los esfuerzos de recuperación, se activó un Estado Mayor de Contingencia, cuya autoridad única operativa será el Mayor General de la Guardia Nacional Bolivariana, el Mayor General Juan Ernesto Sulbarán, debido a su experiencia en desastres de gran magnitud.

Este Estado Mayor trabajará articuladamente con los vicepresidentes sectoriales, entre los que está Cabello, Juan José Ramírez, de Servicios y Obras Públicas, Héctor Rodríguez, del Área Social, y Calixto Ortega.

En el ámbito médico, el Gobierno decretó el despliegue absoluto de toda la red de salud pública y de las clínicas privadas para canalizar el ingreso de heridos. Se emitió un llamado obligatorio a médicos, enfermeras y personal paramédico para presentarse de inmediato en sus respectivos centros de salud.

Reacción global y alerta de tsunami descartada

A pesar de la zozobra inicial provocada por la cercanía de los epicentros a la línea de costa y los destrozos en La Guaira, el sistema de alertas de tsunami de los Estados Unidos emitió un parte oficial de tranquilidad en redes sociales.

“NO hay tsunami, NO hay peligro por un reciente terremoto”, fue el comunicado.

Por su parte, la Unidad de Gestión de Riesgo de Colombia confirmó el balance de tranquilidad en su territorio, indicando que el sismo no generó emergencias estructurales ni alertas marítimas en sus costas.

La mandataria interina concluyó su intervención agradeciendo la movilización diplomática y las ofertas de asistencia técnica y económica inmediata provenientes de diversos países e instituciones financieras internacionales.

Los gobiernos de Colombia, Estados Unidos, Brasil, México, Panamá, Cuba, Nicaragua, Turquía, Reino Unido, Qatar, Jordania, Barbados y Curazao, junto a la Organización de Naciones Unidas (ONU), ya han establecido contacto para coordinar el envío de ayuda humanitaria.

“En Unión Nacional, vamos a superar esta coyuntura”, manifestó Rodríguez, extendiendo las condolencias a los ciudadanos que han sufrido pérdidas humanas en lo que ya se perfila como uno de los peores desastres naturales en la historia contemporánea del país, recordando la tragedia de Cariaco en 1997, que dejó 73 muertos, o el histórico sismo de Caracas en 1967, con un saldo de 236 fallecidos.

*Con información de la AFP

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