“Sentí mi vida pasar”: el pánico que vivió Venezuela tras fuertes terremotos

Equipos de rescate sacan a una persona en camilla de un edificio colapsado tras un terremoto en Caracas, Venezuela. Foto: AFP - JUAN BARRETO

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Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron a Venezuela la tarde del miércoles, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), causando escenas de pánico en Caracas. Los temblores, que también se sintieron en Colombia, se produjeron con un minuto de diferencia, en lugares separados por unos 45 kilómetros y a distintas profundidades, indicaron los datos estadounidenses.

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“Fue horrible”, le afirmó la periodista venezolana Daniela Rojas a El Espectador: “Nunca había vivido algo así de largo. Recuerdo un temblor de 6,0 el año pasado, pero duró segundos. Lo de ahora fue algo muy largo”. Como ella vive en un piso 12, lo sintió bastante fuerte y sus vecinos quedaron muy afectados: “Algunos gritaban, lloraban, tenían ataques de pánico. Sentí mi vida pasar”.

Decenas de personas salieron de los edificios en la capital venezolana y esperaban en la calle antes de regresar a sus oficinas y hogares, contaron testigos citados por la agencia de noticias. Usuarios en redes sociales y medios locales reportaron el desprendimiento de fachadas y agrietamientos severos en muros y en edificios del centro y del este de la ciudad. Incluso trascendió información sobre daños en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, donde hubo desprendimientos y daños superficiales en algunas áreas de la terminal, de acuerdo con información de prensa.

Rogelio Díaz recogió el testimonio de Javier Tovar, un hombre que, lesionado, mencionó que su esposa fue llevada a un centro médico y que su hijo, Miguel Ángel Tovar, estaba aún bajo las ruinas. Díaz también dio a conocer la caída de un edificio en San Bernardino y mostró a las personas viendo la dimensión de un desastre que dejó pánico y confusión. “Esto es horrible”, se le escuchó decir a una mujer que, entre lágrimas, relató a través de una grabación lo que vio luego del colapso de unas edificaciones cerca de Altamira. “Tiene que haber muertos. Dios mío, señor. Hay gente herida”.

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En un primer momento no se conoció el número de víctimas, aunque organismos estadounidenses estiman una alta probabilidad de que haya pérdidas humanas. También se supo que en varias zonas se cortó el servicio de energía eléctrica. Además, el USGS emitió un informe devastador, mediante su sistema automático PAGER, basándose en la vulnerabilidad estructural de la región afectada por el terremoto en el norte del país, y activó su máximo nivel de alerta. En medio de la zozobra, Rojas mencionó que la respuesta de los entes de emergencia no fue la mejor: “Se tardaron casi una hora en enviar información oficial. En zonas afectadas sí ha habido respuesta de Protección Civil, bomberos y alcaldías, pero, en general, el trabajo en este tipo de eventos es bastante dudoso”.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, informó que se dio la orden de cortar el servicio de gas, pues “no queremos ningún tipo de accidente”. Añadió que, “por mucho que podamos tener protocolos de evacuación, esto tiene que ver con que la gente entienda que no debe exponerse y debe reportar cualquier situación a los organismos que están desplegados en todo el territorio nacional”. Detalló que el movimiento telúrico se sintió en estados como Trujillo, Carabobo, Miranda, Aragua y La Guaira.

En medio del caos, Rojas contó que las personas están tratando de ayudar como pueden: “Las familias están colaborando entre todas. En los edificios altos de Caracas empezaron a ayudar a bajar a personas mayores, por ejemplo. Cada uno hace lo que puede en este momento”. Venezuela sufre usualmente de temblores. Los más fuertes, al menos recientemente, han sido el de Cariaco, que en 1997 dejó 73 muertos, y el de Caracas, que en 1967 causó 236 fallecimientos. Los de este miércoles ocurrieron en medio de la incertidumbre política que rodea la administración de Delcy Rodríguez, respaldada por Estados Unidos tras el derrocamiento forzoso de Nicolás Maduro, y una compleja emergencia humanitaria que aún no ha cesado.

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