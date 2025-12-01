Suben los peajes en Venezuela desde este 1.° de diciembre: estas son las tarifas

Imagen de referencia: una persona muestra billetes de bolívares y dólares este viernes, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE - Ronald Pena R

Este lunes 1.° de diciembre entraron en vigencia las nuevas tarifas para los peajes en Venezuela. Se trata del tercer aumento de los montos en lo que va de año.

La información fue compartida por Venvías, la empresa autorizada para el sistema de cobro y recaudación de peajes en Venezuela.

Los montos que los conductores deben pagar en los peajes varían según el tipo de vehículo, y fueron actualizados de la siguiente manera:

Liviano y microbús: 100 bolívares

Autobuses: 110 bolívares

Carga liviana: 950 bolívares

Carga Pesada 2 ejes: 1.100 bolívares

Carga Pesada 3 ejes: 1.200 bolívares

Carga Pesada 4 ejes: 1.300 bolívares

Carga Pesada 5 ejes: 1.500 bolívares

Carga Pesada 6 ejes: 1.900 bolívares

Tag en los peajes

En 2023, el Ministerio de Transporte anunció la automatización del pago en todos los peajes del país, a través de de una etiqueta (tag) que los usuarios llevan en sus parabrisas, con él que los conductores pueden procesar el pago cuando circulen por alguna autopista que lo requiera. Este sistema se implementa a través de Venvías.

Los tag son distribuidos de forma gratuita por el Ministerio de transporte. Para adquirirlo, el conductor debe registrar los datos del vehículo en el sistema.

Según la información compartida en ese momento por el Ministerio de Transporte, los conductores pasarán por una barrera que posee un lector de los tag. El pago se realizará de forma inmediata desde un monedero afiliado que se puede recargar desde una cuenta bancaria. La gestión del pago se puede hacer desde una aplicación diseñada por el ente.

