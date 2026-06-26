Una dictadura y ahora dos terremotos: Venezuela no aguanta una tragedia más  

Unas personas cargan dos cuerpos tras unos terremotos en Venezuela que causaron graves estragos en La Guaira. Foto: AFP - FEDERICO PARRA

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Estaba a punto de empezar la misa cuando hubo un par de caídas de luz. De repente, el piso, que parecía más de gelatina, empezó a moverse. Era como estar en una balsa en medio del mar. Así lo sintió Ainoa Otaño. Su preocupación era su mamá, que vivía en un noveno piso. Salió corriendo de la iglesia cuando pudo. Vio edificios derrumbados y su angustia creció con el paso del tiempo. Quedó incomunicada durante cinco horas y una amiga la recibió en su casa, después de que su madre de 82 años logró evacuar por las escaleras en compañía de su esposo de 92. Eso, al menos, fue un respiro en medio de la incertidumbre que los terremotos de magnitud mayor a siete dejaron en Venezuela, donde murieron al menos 188 personas y otras 1.520 quedaron heridas. La noche fue dura, difícil; el temor por las réplicas la tuvo en constante alerta. Todo ruido la asustó, y la asusta aún. Está agotada y confiesa que con la luz del día llegó una dura realidad: la de ver la magnitud de los daños, el tamaño del desastre.

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Margaret López, como muchos más, casi no logra distinguir que fueron dos sismos los que desataron la tragedia en el país y dejaron a varios venezolanos en vela, muchos de ellos buscando refugio en plazas, canchas de béisbol y complejos deportivos. Lo supo horas después, cuando volvió la luz. Ella sintió un movimiento muy fuerte y largo, y escuchó a sus vecinos decir que ni el sismo en 1967, que también golpeó Caracas, fue tan largo como lo que se vivió el miércoles. Una llamada de su prima fue la primera alerta que recibió sobre la caída de edificios en Los Palos Grandes, una zona al este de la capital con alto riesgo frente a sucesos como este.

Se respira tristeza y pánico. Algunos se lamentan por lo que el país ha sufrido, y no solo por los sismos. “Venezuela ha pasado por muchos momentos difíciles”, se le escuchó decir a José Gregorio Ochoa: “Dictadura, bombardeo y ahora terremoto, imagínate”. Estuvo preocupado por una sobrina que vive en una parroquia en Paraíso, donde se cayó un edificio de ocho pisos, y hasta que volvió la luz tuvo la certeza de que ella estaba bien. Los terremotos, que también los sintió como uno solo, ocurrieron mientras él estaba de visita en Carapita, en Antímano. Fue catastrófico. Su mente quedó en blanco, completamente nublada. Caminó en zigzag, de un lado para otro, buscando apoyo en alguna pared. Luego vio el pánico de las personas, sintió el ladrido de los perros y presenció el drama que se desató en ese barrio popular.

La emergencia es latente. Se ve en los rostros de angustia, en las voces quebradas por el llanto, en los lamentos por los seres queridos muertos y desaparecidos (cuyos nombres se están publicando en medios locales aliados, también en El Espectador, que hacen eco de una iniciativa ciudadana que trata de ayudar a reunir familias), en la llegada a los hospitales de decenas de niños sin sus padres en busca de ayuda, en la impotencia que provoca que, a pesar de los esfuerzos, las labores de rescate no son suficientes. Se necesitan medicinas y alimentos. Se necesita ropa, pero, sobre todo, se necesita agua potable y que llegue maquinaria para sacar a quienes aún están bajo los escombros. Los rescatistas y vecinos trabajan en medio del duelo, mano a mano y prácticamente con las uñas, para asistir a un país que llora una tragedia de la que aún no se conocen todas sus dimensiones.

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Se siente la solidaridad en medio del dolor, pero no hay instrumentos suficientes para responder a algo así. Hay quienes han escuchado que buscan en las ferreterías y en los comercios martillos eléctricos y compresores, y hay quienes han visto a los socorristas alumbrar las ruinas con los celulares, pues no tienen un sistema de alumbrado para este tipo de desastres. Por eso, Ochoa, una y otra vez, repitió que se necesita de la ayuda internacional. Distintos países, desde México, Argentina, Paraguay, Brasil, Colombia, Guatemala o Chile, se mostraron listos para ello.

Estados Unidos habló de una respuesta “integral, rápida y eficaz”, y Europa no se quedó atrás. España, Italia y la República Checa aseguraron que enviarán ayuda a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil. Francia anunció el despliegue inmediato de un equipo de 85 rescatistas especializados en salvamento y desescombro, y los Países Bajos confirmaron el envío de 60 especialistas, entre bomberos, policías, ingenieros, médicos y guías de perros de rescate, además de canes adiestrados en labores de búsqueda y equipos especializados de auxilio.

Mientras tanto, las casas dejaron de ser espacios seguros. Con grietas, techos caídos, tuberías rotas, apartamentos inundados, vidrios quebrados y cuadros en el piso, las escenas han sido de caos, confusión y desamparo. Esperando que no pase nada peor, pero en alerta por si algo más sucede, por las redes sociales se leen mensajes con pedidos de información sobre los desaparecidos, muchos de ellos en La Guaira. Las personas consultan listados que despliegan los hospitales públicos con nombres de heridos en busca de sus allegados. Venezuela está en emergencia nacional.

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