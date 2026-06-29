Terremotos en Venezuela en vivo: un nuevo sismo se sintió en La Guaira y Caracas

Fotografía que muestra los escombros de un edificio en La Guaira (Venezuela). Foto: EFE - Ronald Peña R

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El tiempo corre en contra en Venezuela para encontrar sobrevivientes tras los terremotos de la semana pasada. La gente le reclama al gobierno de Delcy Rodríguez que no hace lo suficiente para atender la emergencia. Entretanto, se conoció un mensaje de la opositora María Corina Machado, quien en una entrevista aseguró que era hora de volver al país.

Cinco días después del doble terremoto, que de momento y de forma oficial ha dejado 1.450 muertos y más de 3.000 heridos, además de miles de desaparecidos, volvió a ocurrir un sismo que se sintió en La Guaira, una de las zonas más afectadas por la tragedia, y en Caracas. En paralelo, se han visto fuertes lluvias en el estado de Portuguesa.

El Servicio Geológico de Estados Unidos detalló que el epicentro fue a 27 kilómetros al norte de Caraballeda, un balneario favorito de los caraqueños, y a una profundidad de 10 kilómetros. No se han reportado daños adicionales, pero sí ocasionó escenas de temor entre los habitantes.

Así le hemos contado en El Espectador lo que ha sucedido en el país vecino

Desde testimonios de cómo han vivido los venezolanos la tragedia:

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Hasta un video sobre los terremotos que han ocurrido allí:

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¿Busca a un desaparecido por los terremotos en Venezuela?

Gracias a una iniciativa civil se creó la página desaparecidosterremotovenezuela.com. Allí se han reportado más de 59.000 personas desaparecidas y más de 8.000 que han podido ser contactadas.

Si está en búsqueda de sus seres queridos, recomendamos acudir a esta herramienta.

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La ayuda de urgencia de Estados Unidos para Venezuela tras los devastadores sismos de la semana pasada asciende a más de USD 300 millones, informó el lunes el gobierno de Donald Trump. Esta cifra representa el doble de lo anunciado en un primer momento.

“Estos fondos proporcionarán atención médica de emergencia, asistencia alimentaria, agua y saneamiento, refugio, protección y apoyo logístico”, señaló el Departamento de Estado en un comunicado.

La ayuda se canaliza a través de organizaciones asociadas, entre ellas Samaritan’s Purse, Catholic Relief Services, la Organización Internacional para las Migraciones, Unicef, el Programa Mundial de Alimentos y la Cruz Roja.

Un fuerte temblor sacudió este lunes Venezuela sin provocar daños adicionales, pero reviviendo el temor en la población, cinco días después del doble terremoto que dejó al menos 1.450 muertos, decenas de miles de desaparecidos y más de 3.000 heridos.

La nueva réplica se sintió en Caracas y el vecino estado La Guaira, y tuvo lugar en momentos en que la esperanza de encontrar supervivientes disminuye y crece la frustración por la respuesta del gobierno de Delcy Rodríguez. El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que el epicentro fue a 27 kilómetros al norte de Caraballeda.

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