Trump anuncia que el espacio aéreo de Venezuela reabrirá próximamente

Varios aviones en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas (Venezuela). Foto: EFE - MIGUEL GUTIERREZ

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que las conexiones comerciales aéreas con Venezuela “se abrirán muy pronto” y ordenó, tras una conversación con Delcy Rodríguez, nueva líder chavista, que el proceso comience hoy mismo.

“Acabo de hablar con la presidenta de Venezuela y le informé que vamos a abrir todo el espacio aéreo comercial sobre Venezuela”, garantizó el mandatario durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca.

Trump afirmó que le había dado “instrucciones a Sean Duffy (secretario de Transporte) y a todos los demás involucrados, incluyendo a los militares, para que, a más tardar al final del día de hoy, el espacio aéreo sobre Venezuela esté abierto y para que los aviones puedan volar hacia allá”.

El pasado noviembre, antes de la operación militar que este mes depuso a Nicolás Maduro, Trump lanzó un mensaje advirtiendo que el espacio aéreo del país suramericano permanecería cerrado en su totalidad.

Un día después de la detención de Maduro y su esposa Cilia Flores, el 4 de enero, la Agencia de Seguridad Aérea de Estados Unidos (FAA en sus siglas en inglés) emitió un nuevo aviso sobre la situación “potencialmente peligrosa” en la región de Maiquetía “a todas las altitudes debido a la actividad militar en Venezuela o sus alrededores”.

“Las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, incluyendo el sobrevuelo, la llegada y la salida”, indicó dicho aviso, que se extiende hasta el 2 de febrero, tal como figura en la web de la FAA.

Trump se lo mencionó este jueves a la comunidad venezolana en Doral, Miami, donde se concentra la mayor parte de la diáspora venezolana en Estados Unidos y aseguró que está “muy emocionada” por la noticia.

“Los ciudadanos estadounidenses podrán viajar a Venezuela muy pronto, y estarán seguros allí, ya que estará bajo un control muy estricto. La gente que antes vivía en Venezuela, algunos que quieren regresar y otros quieren ir de visita, podrán hacerlo”, subrayó el mandatario.

La última aerolínea estadounidense que operó conexiones entre Estados Unidos y Venezuela fue American Airlines, que suspendió todas sus enlaces aéreos comerciales en 2019, cuando ambos países rompieron finalmente sus frágiles relaciones diplomáticas.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com