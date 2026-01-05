Trump dice que Rubio, Hegseth y Stephen Miller estarán a cargo de Venezuela

Stephen Miller, subjefe de Gabinete para políticas de la Casa Blanca, escucha al presidente Donald Trump mientras firma un memorando presidencial en Washington, DC, EE.UU., el 15 de septiembre de 2025. Foto: EFE - SAMUEL CORUM / POOL

El presidente de EE. UU., Donald Trump, dijo este lunes que los secretarios de Estado y Guerra (Marco Rubio y Pete Hegseth, respectivamente) y el asesor en temas de seguridad y migración, Stephen Miller, estarán a cargo de coordinar la transición en Venezuela, al tiempo que aseguró que la presidenta encargada del país andino, Delcy Rodríguez, está “cooperando”.

En una entrevista con NBC News, Trump también incluyó en el equipo encargado de Venezuela a su vicepresidente, JD Vance, aunque este se ha mantenido en un segundo plano desde que el sábado un gran despliegue militar y de operaciones especiales asaltara Caracas para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

A la pregunta de quién será en ese grupo el principal responsable de tomar decisiones sobre Venezuela, Trump se limitó a decir que será él quien tenga la última palabra.

“Es un grupo de todos. Todos son expertos en diferentes (campos)”, aseguró el mandatario en la entrevista telefónica.

The Washington Post publicó en la noche del domingo que la Casa Blanca estaba considerando a Miller, el arquitecto de la política antiinmigrante de la administración Trump, para “un rol más elevado” en la gestión de Venezuela.

El secretario de Estado, Marco Rubio, explicó este domingo que los responsables estadounidenses de dirigir la transición en Venezuela lo harán desde un ámbito de “políticas” y que será un “esfuerzo de todo el aparato de seguridad nacional”.

El sábado Trump dijo que EE. UU. gobernará Venezuela y ayer aseguró que “estamos a cargo” del país, al tiempo que advirtió a Rodríguez, que ha pasado de vicepresidenta de Maduro a presidenta encargada del país latinoamericano, que se enfrenta a un futuro peor que el de Maduro si no “hace lo correcto”.

En la entrevista de este lunes con NBC News, Trump, que negó que la líder opositara María Corina Machado sea una interlocutora válida para guiar al país tras la salida de Maduro, se mostró contento con la actitud de Delcy Rodríguez en estos primeros días como líder de Gobierno chavista.

“Tengo la sensación de que están cooperando. Necesitan ayuda. Y tengo la sensación de que (Rodríguez) ama a su país y quiere que su país sobreviva”, aseguró Trump.

