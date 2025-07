Gendarme argentino preso en Venezuela lleva 218 días incomunicado, según su esposa

Griselda Heredia, madre de Nahuel Agustín Gallo, miembro de la Gendarmería Argentina que está detenido en Venezuela, en compañía de Kevin Gallo, su hijo. Foto: AFP - MAGALI CERVANTES

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La esposa del gendarme argentino Nahuel Gallo, preso en Venezuela desde diciembre de 2024 por una acusación de terrorismo, abogó por la liberación de su pareja, quien, según denuncia, tiene 218 días “desaparecido” e incomunicado con su familia.

“Han pasado 7 meses y aún no hay ninguna explicación, 218 días sin una orden de detención, sin causas penales abiertas, sin registros en ningún tribunal, sin derecho a un abogado ni comunicación con su familia”, afirmó la venezolana María Alexandra Gómez en su cuenta de X.

En la publicación, ella hizo un llamado a la excarcelación de “los más de 50 extranjeros” que, según dice, permanecen detenidos en territorio venezolano. “Tienen que volver a casa. Tienen que volver con sus familias”, expresó.

En diciembre del año pasado, el Ministerio Público de Venezuela informó que Gallo había sido procesado por la justicia del país caribeño por su supuesta vinculación a “un grupo de personas” que intentó “ejecutar una serie de acciones desestabilizadoras y terroristas” con “apoyo de grupos de la ultraderecha internacional”.

En un comunicado, la entidad indicó que Gallo fue detenido al ingresar “irregularmente” a Venezuela, “ocultando su verdadero plan criminal bajo el ropaje de una visita sentimental”.

Dicha versión es contraria a la del gobierno de Javier Milei en Argentina, que asegura que el viaje del gendarme tenía el “único propósito de visitar a su familia y a su pareja, con quien comparte un hijo en común”.

Tras la captura de Gallo, la administración de Milei acusó a la Nicolás Maduro de tomar de rehenes a extranjeros para “asegurarse su impunidad” de cara a la toma de poder en Venezuela, que tuvo lugar en enero de este año tras unas cuestionadas elecciones presidenciales en julio de 2024.

El pasado marzo, la ONG Foro Penal computó 66 extranjeros detenidos en prisiones venezolanas, considerados por la organización como presos políticos. Según esa información, en el grupo había 41 personas con doble nacionalidad.

Por su parte, la organización Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) también ha denunciado que en Venezuela hay ciudadanos europeos, colombianos y mexicanos encarcelados. El gobierno de Maduro asegura que el país está “libre de presos políticos” y los señalados como tal están detenidos por la comisión de delitos.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com