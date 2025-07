Más de 1.000 presos políticos han sido torturados en Venezuela tras las elecciones

Fotografía de una vela durante una actividad por los presos políticos en Caracas (Venezuela). Foto: EFE - MIGUEL GUTIERREZ

Hace casi un año se celebraron las elecciones presidenciales en Venezuela, comicios que, en medio de reclamos de fraude, resultaron en la cuestionada reelección de Nicolás Maduro al mando del Palacio de Miraflores. En estos casi 12 meses, más de 1.000 presos políticos han sido sometidos a condiciones de detención que podrían constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Así lo dio a conocer la ONG Justicia, Encuentro y Perdón en un comunicado en el que Martha Tineo, coordinadora general de la organización, estableció que Venezuela atraviesa una de las fases más oscuras en materia de derechos humanos de las últimas dos décadas. En sus palabras, “antes del 28 de julio del 2024 había un registro de poco más de 300 personas presas por razones políticas, y ese número se incrementó de forma exponencial a partir del 29 de julio del 2024”.

En ese orden de ideas, la entidad estableció que el Estado venezolano ha intensificado su política de persecución contra activistas, defensores de derechos humanos, miembros de la oposición y grupos diversos de la sociedad civil. Tineo advirtió que, en ese contexto, el número de personas presas por razones políticas “se mantiene por encima de los miles”. Eso equivale al más del triple de la cifra registrada antes de las elecciones del año pasado.

En medio de ello, una de las preocupaciones tiene que ver con las degradantes condiciones de detención, que, según la organización, violan los derechos humanos. Eso incluye el hacinamiento y la insalubridad, así como la falta de agua potable, atención médica, medicina y alimentación adecuada.

“Insistimos en que el aislamiento y la incomunicación pueden ser considerados tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. La incomunicación prolongada vulnera absolutamente todos los estándares internacionales sobre detención”, alertó Tineo al respecto.

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón aseguró que sus denuncias se alinean con el más reciente informe del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, documento que también registró el uso sistemático de la detención arbitraria en Venezuela, así como las restricciones severas a la libertad de expresión, asociación y manifestación.

