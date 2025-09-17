Un órgano de DD. HH. pide hacer una visita a una temida cárcel en Venezuela

Un hombre sostiene un cartel durante una manifestación en las inmediaciones del Helicoide, en Caracas, exigiendo la libertad de los presos políticos en Venezuela. Foto: EFE - MIGUEL GUTIERREZ

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA solicitó un permiso para realizar una visita a Venezuela durante el último trimestre del año, con la idea de constatar la situación dentro del país vecino, sobre todo en la cárcel del Helicoide.

A través de un comunicado, este órgano de derechos humanos precisó que tiene la finalidad de revisar “las condiciones de las personas privadas de la libertad” en dicho centro, que es la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Según la CIDH, las instituciones encargadas de promover y proteger la democracia y los derechos humanos en Venezuela carecen de independencia. Agregó que ellas operan como “instrumentos de represión estatal para asegurar la permanencia de un régimen autoritario”.

Esta solicitud de permiso se conoció después de que el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela (VV), liderado por la opositora María Corina Machado, denunciara el traslado sin previo aviso de presos políticos desde El Helicoide a centros penitenciarios comunes, como la cárcel de Yare II, en el estado Miranda.

El Foro Penal y el Instituto Casla también denunciaron traslados irregulares en las últimas semanas y advirtieron que estos se efectúan sin notificar a familiares ni abogados, lo cual vulnera derechos fundamentales. Esto se ha dado en un momento en el que se cuentan al menos 823 presos políticos en Venezuela.

¿Cómo es la cárcel del Helicoide?

Se pensó como un centro comercial a mitad del siglo pasado, pero resultó abandonado por varias décadas hasta que se convirtió en el centro de operaciones del Sebin. Allí han estado presos Freddy Guevara, Juan Requesens, Yon Goicoechea, Freddy Superlano y Manuel Rosales, entre otros más. Para Nicolás Maduro es una “referencia moral”, pero para otros es un centro de tortura física y psicológica.

Allí no hay luz ni ventilación natural, además de que se escuchan gritos por la tortura, por los shocks eléctricos, los golpes y hasta por las violaciones, según han contado quienes han salido de allí. Muchos han dicho que prefieren morir antes que estar en el Helicoide, pues, según reportes de la ONU, allí les pegan en la cabeza, en las costillas, en los glúteos y en los genitales, además de que los asfixian con bolsas en la cabeza, los exponen a bajas temperaturas y a baños fríos, los queman con cigarrillos y los privan del sueño.

