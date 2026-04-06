Vacantes de trabajo en la Embajada de EE. UU. en Caracas: estos son los cargos que buscan

Embajada de Estados Unidos en Caracas (Venezuela). Foto: EFE - Ronald Pena R

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La Embajada de los Estados Unidos en Caracas ha anunciado oficialmente el inicio de su proceso de contratación de personal local, marcando un paso decisivo en la normalización de las relaciones bilaterales tras la reapertura de la sede diplomática el pasado 30 de marzo.

La Embajada de los Estados Unidos en Caracas está empezando su proceso de contratación de personal local.



Explore si califica para una oportunidad profesional donde pueda desarrollar su carrera y contribuir a fortalecer los lazos entre nuestros países. Estamos actualizando… pic.twitter.com/urBHZkLdHH — Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) April 6, 2026

Tras siete años de ruptura y la reciente captura de Nicolás Maduro en enero, la misión estadounidense busca “solicitantes elegibles y calificados” para ocupar puestos técnicos que permitan la operatividad total de su infraestructura en la capital venezolana.

Actualmente, las vacantes se centran en áreas de mantenimiento y gestión de instalaciones, con fechas de cierre de postulación fijadas para el próximo 12 de abril de 2026.

“La reanudación de las actividades de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas marca un nuevo capítulo... Este paso refuerza nuestra capacidad para prestar apoyo a los ciudadanos estadounidenses y promover iniciativas con el sector privado”, dijo el cuerpo diplomático a través de sus canales oficiales tras la reapertura.

Este movimiento forma parte del plan de tres fases de la administración de Donald Trump para la “estabilización, recuperación económica y reconciliación política del país”, permitiendo una interacción directa con la gestión de la presidenta interina, Delcy Rodríguez.

Perfiles buscados y proceso de postulación

La misión diplomática, liderada actualmente por la encargada de negocios Laura Dogu, ha habilitado su plataforma Electronic Recruitment Application (ERA) como el único canal válido para recibir síntesis curriculares. El llamado está abierto a “todos los solicitantes interesados” que deseen desarrollar una carrera profesional contribuyendo a fortalecer los lazos entre ambas naciones.

Entre las primeras vacantes publicadas en el sitio oficial destacan:

Electrical Maintenance Worker (Electricista): Para la sección de gestión de instalaciones (Grado LE-6).

Plumbing Maintenance Worker (Plomero): Enfocado en el mantenimiento de redes hídricas (Grado LE-5).

Trades Helper (Ayudante de oficios): Apoyo general en reparaciones y mantenimiento (Grado LE-3).

Todas las solicitudes deben presentarse a través de ERA para ser consideradas y puede revisarlas en la página oficial para continuar con el proceso.

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Impacto del deshielo diplomático en la región

El retorno de la presencia estadounidense a Caracas coincide con la recuperación de las sedes consulares venezolanas en Washington y otras ciudades de EE. UU. Este avance ha sido posible gracias a licencias emitidas por el Departamento del Tesoro que relajan las sanciones, facilitando trámites críticos para casi un millón de migrantes venezolanos.

“La reanudación de las operaciones en la Embajada es un hito clave”, declaró el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, subrayando que la prioridad actual es consolidar la seguridad jurídica y la infraestructura física de la sede.

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Aunque la embajadora Dogu ya coordina la restauración de la planta física, el Departamento de Estado aclaró que aún no existe un cronograma definitivo para la reactivación total de servicios consulares al público general (visas).

Por ahora, el enfoque administrativo y de contratación busca asegurar que la sede sea operativa para misiones de alto nivel y para el sector privado estadounidense, que, según el secretario del Interior, Doug Burgum, “desempeñará un papel fundamental en la construcción de una Venezuela estable”.

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