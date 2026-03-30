EE. UU. reabre su embajada en Venezuela: inicia una nueva era diplomática con Caracas

Estados Unidos reanuda oficialmente las operaciones de su Embajada en Venezuela. Foto: EFE - MIGUEL GUTIERREZ

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La Embajada de Estados Unidos en Caracas reanudó formalmente sus operaciones este lunes, 30 de marzo, marcando el fin de siete años de ruptura diplomática y el inicio de una nueva etapa de presencia directa en territorio venezolano.

“La reanudación de las actividades de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas marca un nuevo capítulo... Este paso refuerza nuestra capacidad para prestar apoyo a los ciudadanos estadounidenses y promover iniciativas con el sector privado”, informó la sede diplomática a través de sus canales oficiales.

@WHAAsstSecty: La reanudación de las actividades de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas marca un nuevo capítulo de nuestra presencia diplomática en Venezuela. Este paso refuerza nuestra capacidad para interactuar directamente con el Gobierno interino venezolano, prestar… https://t.co/TRYzg73aCV — Embajada de los EE.UU., Venezuela (@usembassyve) March 30, 2026

Según un comunicado oficial del Departamento de Estado, este movimiento es un pilar fundamental para ejecutar el plan de tres fases de la administración de Donald Trump, orientado a “la estabilización, recuperación económica y reconciliación política del país” tras la captura de Nicolás Maduro el pasado mes de enero.

“La reanudación de las operaciones en la Embajada de Estados Unidos en Caracas es un hito clave en la implementación del plan de tres fases del presidente para Venezuela”, declaró el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

Estados Unidos y Venezuela rompieron relaciones en 2019, cuando el Gobierno de Trump, en su primer mandato, reconoció al opositor Juan Guaidó, entonces presidente de la Asamblea Nacional, como presidente encargado del país.

Desde entonces, las labores diplomáticas de Washington se han llevado a cabo a través de la Unidad de Asuntos para Venezuela, una oficina provisional ubicada en la Embajada estadounidense en Colombia, según recogió EFE.

Este paso también permite entonces al gobierno estadounidense interactuar sin intermediarios con la gestión de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, así como con la sociedad civil y el sector privado.

La misión diplomática ahora se concentra en la recuperación de la sede física en la capital venezolana bajo el liderazgo de la encargada de negocios, Laura Dogu.

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El retorno de las sedes consulares de Venezuela

La reapertura en Caracas coincide con la recuperación del control de las sedes diplomáticas venezolanas en Estados Unidos por parte del gobierno interino. El pasado sábado, funcionarios enviados por la administración de Rodríguez, encabezados por el encargado de negocios Félix Plasencia, tomaron posesión de la residencia oficial del embajador en Washington y otros edificios consulares que estaban bajo custodia del Departamento de Estado desde 2023.

Para facilitar este proceso, el Departamento del Tesoro de EE. UU. emitió una licencia que relaja las sanciones, permitiendo la operatividad de las misiones venezolanas en suelo estadounidense. Según reportes de DW, esta normalización beneficiaría a casi un millón de migrantes venezolanos en EE .UU., quienes próximamente podrían gestionar trámites críticos como la renovación de pasaportes.

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Alianza estratégica y apertura petrolera

El deshielo diplomático responde a una creciente sintonía entre la Casa Blanca y Delcy Rodríguez. El presidente Donald Trump elogió recientemente la colaboración de la mandataria interina, especialmente en la apertura de la industria petrolera a la inversión extranjera.

“Venezuela está mejor que nunca... es como una empresa conjunta, pero Estados Unidos ha ganado mucho dinero”, afirmó el mandatario durante una reunión de gabinete el pasado jueves.

“El sector privado estadounidense desempeñará un papel fundamental en la construcción de una Venezuela estable y próspera”, añadió el secretario del Interior, Doug Burgum, tras reunirse con inversionistas en Caracas.

Aunque la embajadora Dogu ya trabaja en la restauración de la sede diplomática, el Departamento de Estado aclaró que aún no existe un cronograma definitivo para la reanudación total de los servicios públicos y consulares.

Por ahora, la prioridad de las visitas de alto nivel, que han incluido al director de la CIA, John Ratcliffe, sigue siendo consolidar la seguridad jurídica para las empresas estadounidenses y asegurar la estabilidad del nuevo gobierno antes de avanzar hacia una eventual etapa electoral.

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