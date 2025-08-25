Venezuela anuncia operación antidrogas tras acusaciones contra Maduro: esto se sabe

El ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, habla durante una rueda de prensa en Caracas el 25 de agosto de 2025. Foto: AFP - JUAN BARRETO

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Venezuela anunció el lunes el despliegue de 15.000 efectivos de sus cuerpos de seguridad en la frontera con Colombia para operaciones contra el narcotráfico, en momentos en que Estados Unidos acusa al presidente Nicolás Maduro de encabezar un cartel de drogas.

🔑Las claves del despliegue militar de Venezuela (por si tiene afán)

Venezuela despliega 15.000 militares en la frontera con Colombia.

EE. UU. acusa a Maduro y a su círculo de liderar un cartel de drogas.

Tres destructores estadounidenses se posicionarán frente a Venezuela.

Cabello anuncia refuerzo en Zulia y Táchira contra el narcotráfico.

Gobierno reporta decomiso de 52,7 toneladas de drogas en 2025.

Tres destructores lanzamisiles estadounidenses tienen previsto posicionarse en aguas internacionales en los próximos días, frente a las costas de Venezuela, para lo que Washington asegura se trata de operaciones contra el narcotráfico internacional. Maduro, no obstante, denuncia una “amenaza” y abrió el registro militar para ampliar sus filas.

Le recomendamos: Venezuela excarceló a un grupo de presos políticos, aseguraron líderes opositores

La movilización coincide con la acusación estadounidense contra Maduro y a cercanos colaboradores de su gobierno, como su ministro del Interior, Diosdado Cabello, de pertenecer a una supuesta organización del narcotráfico bautizada el Cartel de los Soles.

Ofrecen 50 y 25 millones de dólares respectivamente por información que lleve a su captura.

“¿Por qué no desplieguen aquí sus flotas, sus aviones para luchar contra el 87 % de la droga que sale de Colombia?”, cuestionó Cabello mientras apuntaba en el mapa el océano Pacífico y citaba cifras de un supuesto informe de la ONU. “Lo despliegan y están preocupados por donde supuestamente sale el 5 %”.

Cabello anunció en rueda de prensa un “refuerzo operacional” en los estados Zulia y Táchira, fronterizos con Colombia. Maduro “ha ordenado en una primera fase un despliegue de 15.000 hombres y mujeres”, dijo el ministro.

“Aquí sí combatimos el narcotráfico, aquí sí combatimos las narco bandas en todos los frentes”, añadió tras anunciar el decomiso de 52,7 toneladas de drogas en lo que va de año, entre 70 % y 80 % de lo que dice se trafica a través de Venezuela.

“No es con nosotros que tiene vínculos el narcotráfico”, insistió Cabello, que acusa a la oposición de apoyar operaciones del narcotráfico colombiano.

Le podría interesar: Despliegue militar de EE. UU. frente a Venezuela, entre la presión y la retórica

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com