Venezuela, bajo el agua: las lluvias causan estragos en gran parte del país

Inundación cerca del río Chama, en el estado de Mérida, occidente de Venezuela. Foto: AFP - MIGUEL ZAMBRANO

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Venezuela sigue siendo escenario de intensas lluvias. La zona sur y los llanos han sido los territorios más golpeados por ello en las últimas horas, según lo reportan medios locales como Efecto Cocuyo.

Los estados de Amazonas, Bolívar y Portuguesa, donde las personas siguen en alerta ante la crecida del río Orinoco y se cuentan más de 1.300 damnificados y 6.000 hectáreas de cultivos dañadas, han resultado especialmente afectados.

El impacto de estas precipitaciones también se ha sentido en Mérida, Táchira y Trujillo, que producen el 70 % de las hortalizas venezolanas. De ahí se entiende la preocupación que hay por el abastecimiento de alimentos a nivel nacional.

En Mérida, 24.127 familias han sufrido las consecuencias de las inundaciones y deslizamientos en 10 municipios. Además, la localidad de Apartaderos fue arrasada por la crecida de un río, lo que dejó más de 270 familias damnificadas y 595 con problemas de vivienda. A eso se sumó el colapso de 15 puentes. El desborde del río Chama ocasionó el cierre de la carretera Trasandina.

Las autoridades instan a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y evitar zonas cercanas a ríos y quebradas, mientras se refuerzan los protocolos de monitoreo para prevenir mayores daños.

La situación es preocupante. Solo en el estado de Amazonas, casi mil personas están en refugios temporales. Ellas permanecerán en los albergues “mientras se realizan labores de asistencia y monitoreo en las zonas vulnerables”, informó Protección Civil, que también dio a conocer que el río Orinoco aumentó su nivel hasta los 98 centímetros “por encima del parámetro de desborde”.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com