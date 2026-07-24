Venezuela busca un ejército de psicólogos para responder al trauma

Fotografía del 10 de julio de 2026 de Evelyn Xiomara Reyes posando con su perro Coky, en Catia La Mar (Venezuela). Foto: EFE - MIGUEL GUTIÉRREZ

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Los lentes y las mascarillas han podido proteger los rostros; los guantes, las manos de los sobrevivientes y rescatistas del doble sismo que sacudió a Venezuela. La mente es una zona mucho más frágil, que sigue al descubierto y que no es fácil de blindar. Según los marcos teóricos de la psicología ante catástrofes, los efectos de una tragedia como esta apenas empiezan a registrarse al mes de que ocurrió, el cual se cumple este viernes.

“Todavía estamos en shock, todavía estamos en el evento. Pasa un mes, más o menos, a partir del desastre natural, cuando la gente efectivamente comienza a procesar lo vivido”, señaló María Elisa Castillo, directora del Centro de Asesoramiento y Desarrollo Humano (CADH) de la Universidad Católica Andrés Bello, en la revista universitaria.

A un mes de los terremotos del 24 de junio, el balance oficial supera los 5.398 muertos y 16.740 heridos, mientras la iniciativa ciudadana Desaparecidos Terremoto Venezuela contabiliza cerca de 29.500 personas sin paradero conocido. Según la experta, para miles de sobrevivientes los efectos emocionales del doble sismo hasta ahora empiezan a notarse y las herramientas no dan abasto para lo que sigue. Ya hay alertas notorias en La Guaira, el punto más impactado por la catástrofe. El fotógrafo venezolano Juan Abreu, quien habló con un miembro del equipo de rescate enviado por Argentina a Venezuela, aseguró en redes que se han empezado a registrar suicidios entre los sobrevivientes del desastre.

No existe, hasta ahora, un registro público de suicidios asociados directamente al terremoto. Además, Venezuela no publica con regularidad estadísticas de mortalidad por causas específicas incluso en tiempos normales, y el subregistro suele ser la norma en las primeras semanas de cualquier emergencia de esta magnitud. Sin embargo, ha sido una alerta que ha aterrorizado a más de uno, considerando los antecedentes del país en materia de salud mental.

Un sistema que ya cargaba grietas antes de temblar

La salud mental de los venezolanos, antes de los terremotos, llevaba más de una década deteriorándose bajo el peso de la crisis humanitaria compleja que atraviesa el país. Un estudio publicado en 2021 por la Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, documentó que la tasa de suicidios en el país aumentó entre 2015 y 2018, un fenómeno que los investigadores atribuyeron al cúmulo de trastornos de ansiedad y depresión generados por la crisis económica y social.

A ese deterioro se suma una fuga sostenida de profesionales. Siboney Pérez, presidenta de Psicólogos Sin Fronteras de Venezuela, ha explicado que el país enfrenta escasez de personal especializado porque buena parte de él ha dejado los hospitales o directamente emigró, un patrón que replica lo ocurrido en la medicina general venezolana durante los últimos años.

Los pacientes psiquiátricos, es decir, quienes ya tenían un trastorno diagnosticado según los manuales clínicos internacionales, dependían de medicamentos costosos y de estructuras hospitalarias que carecen de un mantenimiento estructural adecuado.

El resultado fue un sistema público desbordado incluso antes del 24 de junio, y que se ha sostenido en buena medida por organizaciones no gubernamentales como Psicólogos Sin Fronteras Venezuela. La organización se constituyó en 2010 para dar asistencia psicosocial tras catástrofes y emergencias, y ya había intervenido masivamente durante la pandemia, cuando atendió especialmente a mujeres en procesos de duelo en comunidades de Caracas.

Todo el tejido de respuesta psicosocial que hoy opera en los campamentos y refugios no se improvisó en las últimas cuatro semanas, sino que se activó sobre una infraestructura de voluntariado que llevaba años supliendo, de forma parcial, la ausencia del Estado en este terreno.

Ahora aparece el verdadero costo emocional

Un mes después, ese sistema frágil enfrenta su prueba más dura. Médicos del Mundo advierte que la emergencia entró en una nueva fase, no la de rescatar y estabilizar, sino la de evitar que el trauma se cronifique.

Marina Stussi, coordinadora de salud mental de la organización en Venezuela, explica que durante los primeros días la gente se vuelca a sobrevivir y resolver, y que solo después, cuando baja la tensión, “aparece el cansancio y conectan con el dolor, la pérdida y la desesperación”.

La infancia concentra la mayor preocupación. UNICEF calcula que unos 680.000 niños necesitan algún tipo de asistencia en los estados afectados.

“Las niñas y los niños más pequeños pueden dejar de comer, tener dificultad para dormir, presentar episodios de llanto sin razón aparente o sobresaltarse con facilidad, mientras que los adolescentes son más propensos a aislarse, a estar más callados, a mostrarse más agresivos o a alejarse de quienes los rodean”, explicó la asesora regional de Protección de la Niñez en Acción Humanitaria de Plan International, Yesica Serrano.

Ricardo Angora, psiquiatra de Médicos del Mundo desplegado en el país, dice que “hay muchos niños con un enorme trauma psicológico” y explica que muchos temen volver a casas que siguen siendo habitables.

El desgaste incluso golpea a quienes rescatan. Pérez advirtió que rescatistas y voluntarios enfrentan un riesgo alto de afectaciones físicas y emocionales por la exposición continua al dolor y la destrucción. Según explicó, el cuerpo de quien lleva semanas expuesto a ese nivel de tensión termina funcionando con el sistema nervioso encendido de forma casi permanente, lo que a nivel físico se traduce en un exceso sostenido de cortisol y adrenalina.

El desgaste en sobrevivientes, por otro lado, no siempre se nota primero en el ánimo, sino en el cuerpo, en el sueño interrumpido y en la dificultad para concentrarse en tareas simples, y en los casos más severos puede evolucionar hacia lo que se conoce como “trauma por compasión” o “síndrome del superviviente”.