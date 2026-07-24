Venezuela busca un ejército de psicólogos para responder al trauma

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Los lentes y las mascarillas han podido proteger los rostros; los guantes, las manos de los sobrevivientes y rescatistas del doble sismo que sacudió a Venezuela. La mente es una zona mucho más frágil, que sigue al descubierto y que no es fácil de blindar. Según los marcos teóricos de la psicología ante catástrofes, los efectos de una tragedia como esta apenas empiezan a registrarse al mes de que ocurrió, el cual se cumple este viernes.
“Todavía estamos en shock, todavía estamos en el evento. Pasa un mes, más o menos, a partir del desastre natural, cuando la gente efectivamente comienza a procesar lo vivido”, señaló María Elisa Castillo, directora del Centro de Asesoramiento y Desarrollo Humano (CADH) de la Universidad Católica Andrés Bello, en la revista universitaria.
A un mes de los terremotos del 24 de junio, el balance oficial supera los 5.398 muertos y 16.740 heridos, mientras la iniciativa ciudadana Desaparecidos Terremoto Venezuela contabiliza cerca de 29.500 personas sin paradero conocido. Según la experta, para miles de sobrevivientes los efectos emocionales del doble sismo hasta ahora empiezan a notarse y las herramientas no dan abasto para lo que sigue. Ya hay alertas notorias en La Guaira, el punto más impactado por la catástrofe. El fotógrafo venezolano Juan Abreu, quien habló con un miembro del equipo de rescate enviado por Argentina a Venezuela, aseguró en redes que se han empezado a registrar suicidios entre los sobrevivientes del desastre.
No existe, hasta ahora, un registro público de suicidios asociados directamente al terremoto. Además, Venezuela no publica con regularidad estadísticas de mortalidad por causas específicas incluso en tiempos normales, y el subregistro suele ser la norma en las primeras semanas de cualquier emergencia de esta magnitud. Sin embargo, ha sido una alerta que ha aterrorizado a más de uno, considerando los antecedentes del país en materia de salud mental.
Un sistema que ya cargaba grietas antes de temblar
La salud mental de los venezolanos, antes de los terremotos, llevaba más de una década deteriorándose bajo el peso de la crisis humanitaria compleja que atraviesa el país. Un estudio publicado en 2021 por la Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, documentó que la tasa de suicidios en el país aumentó entre 2015 y 2018, un fenómeno que los investigadores atribuyeron al cúmulo de trastornos de ansiedad y depresión generados por la crisis económica y social.
A ese deterioro se suma una fuga sostenida de profesionales. Siboney Pérez, presidenta de Psicólogos Sin Fronteras de Venezuela, ha explicado que el país enfrenta escasez de personal especializado porque buena parte de él ha dejado los hospitales o directamente emigró, un patrón que replica lo ocurrido en la medicina general venezolana durante los últimos años.
Los pacientes psiquiátricos, es decir, quienes ya tenían un trastorno diagnosticado según los manuales clínicos internacionales, dependían de medicamentos costosos y de estructuras hospitalarias que carecen de un mantenimiento estructural adecuado.
El resultado fue un sistema público desbordado incluso antes del 24 de junio, y que se ha sostenido en buena medida por organizaciones no gubernamentales como Psicólogos Sin Fronteras Venezuela. La organización se constituyó en 2010 para dar asistencia psicosocial tras catástrofes y emergencias, y ya había intervenido masivamente durante la pandemia, cuando atendió especialmente a mujeres en procesos de duelo en comunidades de Caracas.
Todo el tejido de respuesta psicosocial que hoy opera en los campamentos y refugios no se improvisó en las últimas cuatro semanas, sino que se activó sobre una infraestructura de voluntariado que llevaba años supliendo, de forma parcial, la ausencia del Estado en este terreno.
Ahora aparece el verdadero costo emocional
Un mes después, ese sistema frágil enfrenta su prueba más dura. Médicos del Mundo advierte que la emergencia entró en una nueva fase, no la de rescatar y estabilizar, sino la de evitar que el trauma se cronifique.
Marina Stussi, coordinadora de salud mental de la organización en Venezuela, explica que durante los primeros días la gente se vuelca a sobrevivir y resolver, y que solo después, cuando baja la tensión, “aparece el cansancio y conectan con el dolor, la pérdida y la desesperación”.
La infancia concentra la mayor preocupación. UNICEF calcula que unos 680.000 niños necesitan algún tipo de asistencia en los estados afectados.
“Las niñas y los niños más pequeños pueden dejar de comer, tener dificultad para dormir, presentar episodios de llanto sin razón aparente o sobresaltarse con facilidad, mientras que los adolescentes son más propensos a aislarse, a estar más callados, a mostrarse más agresivos o a alejarse de quienes los rodean”, explicó la asesora regional de Protección de la Niñez en Acción Humanitaria de Plan International, Yesica Serrano.
Ricardo Angora, psiquiatra de Médicos del Mundo desplegado en el país, dice que “hay muchos niños con un enorme trauma psicológico” y explica que muchos temen volver a casas que siguen siendo habitables.
El desgaste incluso golpea a quienes rescatan. Pérez advirtió que rescatistas y voluntarios enfrentan un riesgo alto de afectaciones físicas y emocionales por la exposición continua al dolor y la destrucción. Según explicó, el cuerpo de quien lleva semanas expuesto a ese nivel de tensión termina funcionando con el sistema nervioso encendido de forma casi permanente, lo que a nivel físico se traduce en un exceso sostenido de cortisol y adrenalina.
El desgaste en sobrevivientes, por otro lado, no siempre se nota primero en el ánimo, sino en el cuerpo, en el sueño interrumpido y en la dificultad para concentrarse en tareas simples, y en los casos más severos puede evolucionar hacia lo que se conoce como “trauma por compasión” o “síndrome del superviviente”.
Le recomendamos: La dignidad de quienes ya no están: la búsqueda de desaparecidos tras terremoto en Venezuela El mayor desafío, un mes después, es de sostenibilidad. Las líneas gratuitas de Psicólogos Sin Fronteras, el Servicio de Psicología Armando Janssens con el Grupo Social CESAP, y las consultas en línea que abrió el Hospital Psiquiátrico de Caracas dependen del voluntariado y de una capacidad instalada que no fue pensada para atender a tantas personas al mismo tiempo. Frente a ese déficit, ha empezado a tomar forma algo parecido a un reclutamiento masivo de profesionales con iniciativas como Proyecto Gregory, impulsada por el centro privado AIMAPSIQUE en Caracas, en donde están llamando voluntarios entre psicólogos, psiquiatras, terapeutas ocupacionales y personal de logística, con perfiles diferenciados según grupo etario y disponibilidad. A ella se suma Estamos Contigo Venezuela, la plataforma que armó la empresaria Eddy Vera con más de 15 psicólogos voluntarios para dar acompañamiento gratuito y confidencial, y un grupo de psicólogos clínicos venezolanos radicados en el sur de la Florida que ofrece apoyo a distancia a sus compatriotas. Pero todas estas iniciativas están intentando escalar su capacidad al mismo tiempo, sin que exista todavía una coordinación visible entre ellas ni con el Estado. Venezuela no es el primer país que enfrenta este dilema. En 2008, tras el terremoto de Sichuan, en China, más de 1.000 profesionales de salud mental llegaron a la zona en el primer mes, una avalancha de buena voluntad que terminó revelando sus propios límites, según relatos de quienes participaron, pues cientos de voluntarios carecían de formación clínica básica y el desgaste fue tan alto que, de 400 iniciales en un solo equipo, apenas 50 seguían activos dos meses después. Aquel episodio terminó siendo, para la psicología china, el punto de partida de un sistema de respuesta a desastres que hasta entonces no existía. Turquía, más recientemente, aprendió de esa historia. Tras el terremoto de 2023, la Asociación de Psicólogos del país no dejó el reclutamiento a la improvisación y lanzó un proyecto formal para movilizar a 4.000 psicólogos voluntarios en ocho centros de apoyo psicosocial repartidos en las provincias más golpeadas, con capacitación, supervisión y respaldo institucional durante un año completo. Venezuela, de momento, se parece más a la primera versión de esa historia que a la segunda. Aunque la generosidad y la urgencia han rebosado, todavía no se ve la arquitectura que convierta ese impulso en algo sostenible, lo cual es vital para evitar que los traumas se cronifiquen, como señalan los expertos. Vea también: Luli Pascualina sobrevivió 23 días bajo los escombros tras terremoto en Venezuela 👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador. El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento. Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global! 📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com
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El mayor desafío, un mes después, es de sostenibilidad. Las líneas gratuitas de Psicólogos Sin Fronteras, el Servicio de Psicología Armando Janssens con el Grupo Social CESAP, y las consultas en línea que abrió el Hospital Psiquiátrico de Caracas dependen del voluntariado y de una capacidad instalada que no fue pensada para atender a tantas personas al mismo tiempo.
Frente a ese déficit, ha empezado a tomar forma algo parecido a un reclutamiento masivo de profesionales con iniciativas como Proyecto Gregory, impulsada por el centro privado AIMAPSIQUE en Caracas, en donde están llamando voluntarios entre psicólogos, psiquiatras, terapeutas ocupacionales y personal de logística, con perfiles diferenciados según grupo etario y disponibilidad.
A ella se suma Estamos Contigo Venezuela, la plataforma que armó la empresaria Eddy Vera con más de 15 psicólogos voluntarios para dar acompañamiento gratuito y confidencial, y un grupo de psicólogos clínicos venezolanos radicados en el sur de la Florida que ofrece apoyo a distancia a sus compatriotas. Pero todas estas iniciativas están intentando escalar su capacidad al mismo tiempo, sin que exista todavía una coordinación visible entre ellas ni con el Estado.
Venezuela no es el primer país que enfrenta este dilema. En 2008, tras el terremoto de Sichuan, en China, más de 1.000 profesionales de salud mental llegaron a la zona en el primer mes, una avalancha de buena voluntad que terminó revelando sus propios límites, según relatos de quienes participaron, pues cientos de voluntarios carecían de formación clínica básica y el desgaste fue tan alto que, de 400 iniciales en un solo equipo, apenas 50 seguían activos dos meses después. Aquel episodio terminó siendo, para la psicología china, el punto de partida de un sistema de respuesta a desastres que hasta entonces no existía.
Turquía, más recientemente, aprendió de esa historia. Tras el terremoto de 2023, la Asociación de Psicólogos del país no dejó el reclutamiento a la improvisación y lanzó un proyecto formal para movilizar a 4.000 psicólogos voluntarios en ocho centros de apoyo psicosocial repartidos en las provincias más golpeadas, con capacitación, supervisión y respaldo institucional durante un año completo.
Venezuela, de momento, se parece más a la primera versión de esa historia que a la segunda. Aunque la generosidad y la urgencia han rebosado, todavía no se ve la arquitectura que convierta ese impulso en algo sostenible, lo cual es vital para evitar que los traumas se cronifiquen, como señalan los expertos.
Vea también: Luli Pascualina sobrevivió 23 días bajo los escombros tras terremoto en Venezuela
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