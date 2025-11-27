Venezuela cumplió con su amenaza: Avianca y Latam, entre las aerolíneas sin permiso de vuelo

Fotografía de un avión en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, que sirve a Caracas (Venezuela). Foto: EFE - Ronald Pena R

El Gobierno de Venezuela cumplió con su amenaza y revocó la concesión de vuelo a varias aerolíneas internacionales, al acusarlas de “sumarse a las acciones de terrorismo” promovidas por Estados Unidos, que aumenta la presión en el Caribe, donde mantiene su inédito despliegue militar.

Horas después de que venciera el plazo otorgado por las autoridades venezolanas a las aerolíneas, que expiró el miércoles al mediodía, el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) anunciaron su decisión, que afecta a Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines y Gol.

Estas compañías cancelaron los viajes hacia y desde Caracas luego de que el pasado viernes la Administración Federal de Aviación estadounidense instara a las aerolíneas comerciales a “extremar la precaución” al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera “una situación potencialmente peligrosa en la región”.

El alcance completo de esta revocación, que aislaría a Venezuela y limitaría su conectividad aérea en un momento tan crucial para el transporte como la Navidad, todavía está por verse.

Ante la decisión, el Gobierno de Portugal le avisó este jueves a Venezuela que no cede a las amenazas. El ministro luso de Infraestructuras y Vivienda, Miguel Pinto Luz, apuntó en su cuenta de X que “nuestra actuación está guiada exclusivamente por el interés nacional superior y la defensa inquebrantable de la seguridad de los portugueses en cualquier parte del mundo”.

Por su parte, las tres aerolíneas españolas que vuelan a Venezuela aún no tienen constancia de la retirada de la licencia para operar en ese país, que en principio afecta solo a Iberia, porque en la comunicación del Gobierno venezolano no figuran Air Europa ni Plus Ultra.

Las cancelaciones de los vuelos pueden afectar a unos 15.000 pasajeros semanales, según fuentes del sector, especialmente en un momento del año como el actual, en el que el movimiento de viajeros entre ambos lados del Atlántico es más intenso por la cercanía de la Navidad.

Venezuela “decide quién vuela”

Poco antes del anuncio, el ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, recordó que el Gobierno es quien “decide quién vuela y quién no”, y “se reserva el derecho de admisión”.

“El Gobierno nacional, en una decisión soberana, les dijo a las empresas (aéreas): si en 48 horas ustedes no reanudan los vuelos, no los reanuden más. Quédense ustedes con sus aviones y nosotros nos quedamos con nuestra dignidad y listo, no hay problema”, manifestó el número dos del chavismo.

Por el momento, Copa, Wingo, Boliviana de Aviación y Satena, así como las compañías locales Avior y Conviasa (estatal), mantienen sus operaciones en el país.

En este contexto, un avión estadounidense con 175 migrantes deportados aterrizó cerca del mediodía en el principal aeropuerto de Venezuela, el internacional Simón Bolívar, que sirve a Caracas, lo que, según dijo una fuente del Ministerio de Transporte, demuestra que “no hay peligro en el espacio aéreo venezolano” y, además, evidencia un “doble discurso” por parte de Washington.

Posteriormente, el Gobierno venezolano aseguró que Estados Unidos solicitó “permisos especiales” para operar “rutas de repatriación con aviones estadounidenses”.

Movimiento de Estados Unidos en el Caribe

Entretanto, la Fuerza Aérea de Estados Unidos reveló el miércoles que aviones bombarderos B-52H realizaron demostraciones de ataque esta semana en el Caribe.

Las autoridades no precisaron la ubicación de estas acciones, que se enmarcaron dentro de la operación militar ‘Lanza del Sur’, anunciada el pasado 14 de noviembre para luchar contra el narcotráfico originado en Latinoamérica tres meses después de que comenzara el despliegue militar en la región.

También el miércoles, el presidente dominicano, Luis Abinader, y el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, anunciaron que Estados Unidos utilizará de manera “provisional” dos aeropuertos dominicanos como parte de su lucha contra el narcotráfico a través de dicha operación.

Los aeropuertos Internacional de las Américas y el militar de San Isidro, ambos en la provincia de Santo Domingo, destinarán áreas para el transporte de equipo y personal técnico estadounidense, afirmó Abinader en presencia de Hegseth.

Por otra parte, la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, aseguró que la Casa Blanca no ha solicitado a su país ser “base para ninguna guerra contra Venezuela”, un día después de la visita del jefe del Estado Mayor estadounidense, Dan Caine, y rechazó las especulaciones de que la actividad militar norteamericana en la nación insular estuviera vinculada a las tensiones con Caracas.

Las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que “el camino no es enviar barcos” ni amenazar “militarmente” a su país.

Horas después, Cabello anunció a partir del jueves una fase de organización en comunidades “para la circunstancia que sea”, sin precisar qué implica esta organización, y habló de defender el país en momentos de tensión por la movilización militar de Estados Unidos.

Además, consideró como una “locura imperial” que República Dominicana autorice a Estados Unidos a utilizar dos aeropuertos en Santo Domingo como parte de la lucha contra el narcotráfico.

Por su parte, el fiscal general, Tarek William Saab, dijo que son bienvenidas las conversaciones directas entre Nicolás Maduro y Donald Trump, quien ha dicho que sus contactos con el líder chavista son para “salvar muchas vidas”.

