Venezuela denunció a Bukele por presuntamente cometer abusos contra migrantes

Este lunes 21 de julio, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció el inicio de una investigación contra Bukele y otros miembros de su gobierno por el presunto maltrato sufrido por los venezolanos durante su detención en su megacárcel contra el terrorismo.

Según Saab, los abusos fueron documentados mediante videos que muestran moretones y marcas causadas por balas de goma disparadas de forma constante contra los internos. Uno de ellos tenía la boca rota y otro presentaba una cicatriz profunda en el hombro.

Andy Hernández Romero, un estilista de 32 años, denunció haber sido víctima de abuso sexual por parte de los guardias salvadoreños. “Estuvimos allá pasando tortura, pasando agresiones físicas, agresiones psicológicas”, relató Hernández en un video mostrado por la administración de Nicolás Maduro. “Fui abusado sexualmente por parte de las mismas autoridades salvadoreñas”, agregó.

Además, los detenidos aseguraron que se les servía comida en mal estado, agua no potable, y que no tenían acceso a abogados ni contacto con familiares. Permanecían en celdas diminutas, sin luz solar ni ventilación.

🔑Las claves de los reclamos de Venezuela contra Bukele

1. Acusación formal: Venezuela acusó al presidente salvadoreño de crímenes de lesa humanidad.

2. Investigación abierta: la Fiscalía venezolana inició un proceso contra Bukele y su gobierno.

3. Pruebas de abuso: el Gobierno venezolano presentó videos con signos de maltrato físico.

4. Estas son las denuncias: un liberado afirmó haber sido abusado sexualmente por guardias. Otros dijeron que les dieron comida podrida, agua no potable y los encerraron en celdas sin luz.

👉 ¿Por qué importa?

Cuando un Estado denuncia a un presidente de otro país, como en el caso de Venezuela acusando a Nayib Bukele, se pueden activar varios mecanismos políticos, diplomáticos y, en casos graves, judiciales a nivel internacional, pero no hay una consecuencia automática o directa.

De hecho, Saab agregó: “Hago un llamado a la Corte Penal Internacional, al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a los organismos correspondientes, tanto de América como del mundo, para que hagan lo mismo” frente a Bukele, a quien señaló directamente como responsable en su acusación.

Este proceso que emprende Venezuela es complejo, principalmente porque los presidentes suelen gozar de inmunidad. Sin embargo, si durante la investigación Venezuela logra identificar a ciudadanos salvadoreños específicos que hayan cometido delitos como tortura contra venezolanos, sí podría presentar acusaciones formales en su contra.

🎤 Lo que dicen

Antes de que los detenidos fueran entregados, el presidente de la Federación Nacional de Derechos Humanos de Venezuela, Ignacio Ramírez, denunció que el mandatario estadounidense, Donald Trump, y su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, son responsables de crímenes de lesa humanidad, debido al secuestro de los 252 migrantes venezolanos. Así lo dio a conocer en La Iguana TV, un portal de noticias venezolano.

📌 El contexto

Los 252 migrantes venezolanos fueron enviados en marzo al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador, tras ser señalados por el presidente Donald Trump de pertenecer al Tren de Aragua, una organización criminal que él mismo calificó como terrorista.

La deportación se realizó bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, lo que permitió su expulsión inmediata desde Estados Unidos. Tras varios meses de detención, los venezolanos fueron liberados el 18 de julio como parte de una negociación entre los gobiernos de El Salvador, Estados Unidos y Venezuela.

El acuerdo contempló la liberación de los migrantes a cambio de que la administración de Nicolás Maduro dejara en libertad a 80 presos políticos venezolanos y a 10 ciudadanos estadounidenses detenidos en ese país.

🔍 Lo que sigue

Se espera la respuesta de Nayib Bukele ante la demanda de Venezuela y las acciones legales que están por venir, pues aún no ha habido respuesta del mandatario centroamericano ni de su gobierno.

Vale recordar que la administración de Maduro ha sido también criticada por las violaciones a los derechos humanos de sus opositores, las cuales se han recrudecido en este último año, luego de las elecciones que resultaron en su cuestionada reelección. De hecho, la semana pasada, Amnistía Internacional presentó un informe sobre el uso recurrente y sistemático de la desaparición forzada contra los disidentes venezolanos.

