Venezuela anuncia la excarcelación de 131 presos políticos tras inicio de diálogos

Personas se manifiestan en las inmediaciones de El Helicoide este miércoles, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE - MIGUEL GUTIERREZ

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Venezuela anunció el viernes la excarcelación de más de un centenar de presos políticos, entre ellos una acusada por un atentado con drones contra el depuesto Nicolás Maduro, tras la promesa hecha en la víspera por la jefa de la delegación opositora en los diálogos con el gobierno interino.

Dinorah Figuera, jefa de la delegación opositora, se comprometió el jueves a impulsar la liberación de presos políticos luego de sostener un ciclo inicial de negociaciones con el gobierno interino de Venezuela, un proceso auspiciado por Estados Unidos.

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Se trata del primer resultado que se produce en paralelo a la mesa de diálogo entre las partes.

La liberación de presos políticos ha sido un clamor luego del inicio de las negociaciones, que buscan una transición política en el país tras el derrocamiento de Maduro hace siete meses en una operación militar estadounidense.

El gobierno informó en un comunicado el “otorgamiento de medidas alternativas a la privación de libertad para un total de 131 personas que se encontraban bajo régimen de detención, por su presunta o comprobada participación en la comisión de delitos previstos en el ordenamiento jurídico venezolano”.

Ángeles Tirado, familiar de varios detenidos, aplaudió las excarcelaciones. “Me siento feliz, satisfecha por lo que está pasando”, dijo a la AFP.

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Figuera celebró por su parte la noticia.

“Con esperanza por el reencuentro de las familias venezolanas recibimos la información de las excarcelaciones. No son todos y merecen libertad plena, sigamos exigiendo sin descanso hasta que cada ciudadano se reencuentre con su familia”, escribió la opositora en X.

Excarcelaciones

Entre las primeras excarceladas del viernes figura Emirlendris Benítez, quien fue detenida en agosto de 2018 con cuatro meses de embarazo acusada de participar en un atentado con drones contra Maduro, informó en X Alfredo Romero, director de la oenegé venezolana Foro Penal.

Junto a Benítez salieron en libertad otras cinco mujeres. Se le imputaron cargos de homicidio calificado frustrado, terrorismo y traición a la patria y fue sentenciada a 30 años de cárcel.

Organizaciones de derechos humanos y abogados defensores denunciaron que Benítez, comerciante de 45 años, fue víctima de torturas, tratos crueles y degradantes, hasta el punto de sufrir un aborto espontáneo.

La ONG Foro Penal confirmó hacia la tarde del viernes la excarcelación de “al menos 40 presos políticos”. La organización contabilizaba hasta el lunes 10 de agosto 391 presos políticos.

“La expectativa es (...) la libertad plena, sin condiciones, libertad para todos ellos que están ahí, no solo mis familiares, sino todos”, añadió Ángeles Tirado, cuyos familiares pertenecen al caso Plaza Venezuela.

En el llamado caso Plaza Venezuela unas cincuenta personas fueron arrestadas en 2025 bajo cargos de terrorismo por supuestamente estar involucradas en un plan para derrocar a Maduro, que incluyó la detonación de explosivos en Caracas.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos compartió imágenes de un grupo de presos políticos excarcelados de Rodeo I, una prisión a las afueras de Caracas denunciada como un “centro de torturas”.

“Tras ser excarcelados de El Rodeo I, un grupo de 25 expresos políticos del caso Plaza Venezuela exige ‘¡Justicia!’ a las afueras del centro de detención”, indicó esta ONG en sus redes sociales.

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