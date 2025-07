Venezuela pide el regreso de los niños separados de sus padres tras ser deportados

Así se vio en las calles venezolanas la marcha que exigió la liberación de niños retenidos en Estados Unidos. Foto: EFE - Ronald Pena R

Cientos de personas protestaron este jueves en Caracas para reclamar el retorno a Venezuela de al menos 30 niños separados de sus padres durante el proceso de deportación desde Estados Unidos.

La marcha se concentró en una tarima dispuesta cerca de la sede de Naciones Unidas en Venezuela. Al fondo podía verse una imagen impresa con los rostros de 30 menores. “Hijos, son nuestros, los queremos de vuelta”, decía el mensaje.

Mariale Castellano, deportada a Venezuela el 28 de mayo, clamó por el regreso de su hija de nueve años, Marelbis Valentina Castellano, quien se encuentra con una familia sustituta en Estados Unidos. “Estuve entre cuatro y cinco meses esperando la deportación con ella, pero no lo logré”, relató esta madre de 26 años.

Los asistentes a la marcha mostraron globos blancos y pancartas con la frase “SOS USA. Liberen a nuestros hijos”. Una delegación entregó una carta a representantes de Naciones Unidas en Venezuela. En el texto pidieron “una acción urgente en favor del regreso” de los niños separados de sus padres “de manera cruel”, según indicó el documento leído por Angy Zambrano, abuela de uno de los pequeños.

“Hoy hemos ido a la ONU. Todavía hay tiempo para que pueda hacer algo digno (...) con esos niños. La ONU puede reivindicarse, puede sacar una resolución”, afirmó, por su parte, Nahum Fernández, jefe de gobierno del Distrito Capital.

El pasado 30 de junio, la administración venezolana denunció el “secuestro” de 18 niños de entre 1 y 12 años. Los reportes de niños separados de sus padres han aumentado desde entonces.

Además del retorno de los menores de edad, Venezuela también reclamó la entrega de 252 migrantes expulsados el pasado 15 de marzo hacia El Salvador por parte del gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, quien invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.

“Trump, te lo pedimos de corazón, devuelve a nuestros niños. Ellos son venezolanos”, dijo María Venegas, familiar de uno de los venezolanos deportados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador.

Según cifras oficiales, entre febrero y la primera semana de julio han sido repatriados en 41 vuelos unos 7.000 migrantes a Venezuela desde Estados Unidos y México, entre ellos unos 1.000 niños.

