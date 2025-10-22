Venezuela protege a Hezbolá, dicen expertos ante Congreso de Estados Unidos

Fotografía cedida por Palacio de Miraflores que muestra a Nicolás Maduro hablando durante un acto de gobierno en Caracas (Venezuela). Foto: EFE - Palacio de Miraflores

Hezbolá ha aumentado su presencia en Venezuela tras la llegada al poder de Nicolás Maduro, advirtieron un grupo de expertos que intervinieron ante el Senado de Estados Unidos este martes.

Entre ellos se encontraba el exsubsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Marshall Billingslea, quien ante el Caucus del Senado sobre Control Internacional de Narcóticos advirtió que Hezbolá ha convertido a Venezuela en “un centro importante de operaciones y financiamiento” que involucra redes de narcotráfico y lavado de dinero a través de empresas fachada.

Según él, para sus acciones se han apoyado en redes establecidas en países como Colombia, Paraguay y Brasil y han sido cobijadas por el gobierno venezolano.

El exfuncionario señaló que el exministro Tareck El Aissami, detenido por corrupción por el propio régimen, facilitó emisión de pasaportes para miembros del grupo libanés. Según Billingslea, entre 2010 y 2019 al menos 10.400 personas de países como Líbano, Siria e Irán habrían recibido documentos venezolanos.

Asimismo, advirtió que se habría permitido al grupo establecer un centro de entrenamiento paramilitar en la isla de Margarita.

“El régimen venezolano hoy se ha convertido en un actor central no solo en el tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos, sino como un refugio seguro y dispuesto para la organización terrorista extranjera más peligrosa del mundo”, dijo el exfuncionario.

¿Y Colombia?

Matthew Levitt, exsubsecretario de Inteligencia y Análisis del Tesoro, consultado por el senador republicano de origen colombiano Bernie Moreno por la presencia de Hezbolá en este país aseguró: “No sé si ha habido un aumento de la presencia de Hezbolá en el país [Colombia]. Antes de esta administración había mucho más esfuerzo conjunto del que hay ahora, en cooperar con EE. UU. y otros países, para atajar el problema”.

