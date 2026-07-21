Venezuela quiere entregar este año 4.000 viviendas a los damnificados por los terremotos

Un sacerdote acompaña con sus oraciones a familiares, voluntarios y rescatistas que continúan las labores de recuperación de cuerpos atrapados bajo los escombros tras los terremotos del pasado 24 de junio en Venezuela. Foto: EFE - MIGUEL GUTIERREZ

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La encargada del Gobierno de Venezuela, Delcy Rodríguez, prometió entregas mensuales de viviendas para los afectados por los recientes terremotos y alcanzar las 4.000 en diciembre de este año, tras otorgar los primeros apartamentos a más de 240 familias.

“De aquí, mes de julio, al mes de diciembre, estaremos entregando 4.000 viviendas. La entrega será mensual y también vamos a incorporar nuevas viviendas que se van a construir. Ya el Estado mayor está en la revisión de los suelos”, afirmó Rodríguez en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

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Desde el complejo militar Fuerte Tiuna, en Caracas, la líder chavista anticipó para 2027 “una cifra superior a las 10.000 viviendas” que se recuperarán de “edificios que no habían sido culminados”.

Además, aseguró que las personas que están en campamentos transitorios (23.587, según cifras oficiales) “deben tener la certeza” de que “pronto van a tener una vivienda”.

VTV mostró imágenes de Rodríguez haciendo un recorrido por el interior de las viviendas entregadas en Fuerte Tiuna a afectados por los terremotos, que dejaron a casi 18.000 personas sin casas.

El jueves, la ministra de Hábitat y Vivienda, Paola Posani, informó en Instagram de una reunión entre representantes de constructoras para “acelerar” la construcción de cuatro edificios residenciales en Fuerte Tiuna, que suman un total de 342 apartamentos con áreas recreativas y estacionamientos.

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Recientemente, comenzó un censo biométrico en los campamentos transitorios habilitados para las personas que se quedaron sin viviendas tras los terremotos, a fin de determinar con precisión cuántas casas se necesitan.

Las autoridades creen que el número de personas sin hogar aumente a medida que avance el proceso de inspección de las edificaciones que no se desplomaron, pero que sufrieron daños, por lo que estiman inicialmente en 25.000 las viviendas que se necesitarán.

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