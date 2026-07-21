Lo que se sabe del plan para la transición política de Venezuela, respaldado por EE. UU.

La exdiputada Dinorah Figuera en un encuentro con el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodriguez, en la Asamblea Nacional, en Caracas. Foto: AFP - FEDERICO PARRA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Venezuela, devastada por los mortales sismos del 24 de junio, se alista para el inicio de un plan de acción entre el chavismo y los opositores. Alrededor de ello, se escuchó a Leopoldo López hablar sobre la necesidad de reformar el Consejo Nacional Electoral y a Bernie Moreno, senador de Estados Unidos, proponer una fecha para que se realicen los comicios.

Le sugerimos: No habrá más elecciones en Nicaragua: “Ortega se quitó una máscara más”

López, exiliado en España, pidió el lunes la constitución de un nuevo Consejo Nacional Electoral de aquí a que se acabe el año, siendo eso un paso esencial para la transición política. Mencionó, además, que, antes de establecer un día en el calendario para realizar las elecciones, se debe hablar de cuáles son las condiciones para que eso ocurra.

Durante un evento organizado por Freedom House en Washington, López, citado por la agencia AFP, agregó: “Espero que eso suceda en 2026, que acabemos 2026 con un nuevo Consejo Electoral”.

Ahora bien, a diferencia suya, el senador republicano de Estados Unidos por Ohio, Bernie Moreno, escribió en la red social X que “el proceso de llegar a unas elecciones en Venezuela es esencial”. A su parecer, “una fecha histórica para elegir sería el 24 de julio de 2027, en honor al libertador original, Simón Bolívar. ¡También sería una gran manera de honrar al libertador moderno, Donald Trump”.

También le puede interesar: EE. UU. dijo que su guerra contra el narco en México no acaba con condena del Mayo Zambada

Ese planteamiento lo hizo público en apoyo al diálogo que debe iniciar en agosto entre el chavismo y un sector de la oposición. De hecho, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, celebró como “muy buena noticia” el avance hacia un proceso de transición democrática en el país.

Con referencia al acuerdo alcanzado entre representantes de la Asamblea Nacional de 2015 —la última elegida democráticamente y reconocida por Estados Unidos— y el gobierno interino de Delcy Rodríguez, añadió: “Han acordado establecer un formato para no solo conversaciones de reconciliación, sino para iniciar el proceso de transición, que es lo que el pueblo de Venezuela necesita”.

Las primeras conversaciones oficiales comenzarán la primera semana de agosto. El secretario de Estado consideró eso como un hecho “poderoso” y aseguró que Estados Unidos estará “muy comprometido” en acompañar el proceso. Con respecto a ello, que debe iniciar el 1.º de agosto, la exdiputada Dinorah Figuera aseguró que “todos los sectores democráticos” serán convocados para el diálogo.

Le sugerimos: EE. UU. menciona a Petro en un informe histórico sobre Cuba y movimientos armados

En su cuenta de X, ella afirmó que la convocatoria es para “enriquecer esta hoja de ruta orientada a la reinstitucionalización” y a “una transición electoral pacífica y democrática” en un diálogo acordado con el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. Añadió que “la participación activa de Estados Unidos será fundamental para impulsar este proceso y generar avances concretos”.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com