Venezuela retoma vuelos de repatriación con llegada de 147 migrantes desde Miami

Fotografía de referencia de un vuelo de repatriación de migrantes venezolanos procedentes de Estados Unidos. La imagen no corresponde al operativo mencionado en esta nota. Foto: EFE - Prensa del Ministerio de Interior Justicia y Paz

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Un total de 147 migrantes llegaron a Venezuela este lunes en el primer vuelo de repatriación procedente de Estados Unidos desde los terremotos del pasado 24 de junio, informó el programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria.

El avión, que salió de Miami, aterrizó en Barcelona, capital del estado Anzoátegui (este), una de las ciudades donde aerolíneas han movido operaciones debido a los daños causados por los sismos en el principal aeropuerto del país, el Simón Bolívar, ubicado en la devastada región de La Guaira, aledaña a Caracas.

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Del total, 132 son hombres y 15 son mujeres, quienes retornaron a su país en el vuelo de repatriación número 165 desde enero del año pasado, cuando Caracas y Washington suscribieron un acuerdo migratorio.

El anterior vuelo, el 164, había llegado desde Miami con 146 venezolanos, entre ellos siete niños, al aeropuerto internacional Simón Bolívar el pasado 24 de junio, horas antes del devastador doble terremoto que dejó al menos 6.125 muertos, según cifras oficiales.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció recientemente una alianza internacional para la recuperación del principal aeropuerto del país, pese a no detallar qué actores están involucrados, y dijo que prevén retomar pronto algunos vuelos comerciales en una pista paralela, sin precisar cuándo podría tener lugar dicha reanudación.

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El pasado viernes, el Gobierno venezolano informó que el aeropuerto Simón Bolívar, cerrado desde el 24 de junio, reactivará sus operaciones de aviación de carga a partir del 5 de agosto.

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