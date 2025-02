Zelenski le respondió a Donald Trump: “Vive en una burbuja de desinformación”

El jefe de Estado ucraniano, Volodímir Zelenski, acusó a Estados Unidos de sacar a Rusia del aislamiento global, y tomó como ejemplo de ello la reunión en Riad, pero también comentó que el foco de ahora debe ser la ayuda que Europa le puede dar a Kiev, dado el escenario de que se corte la ayuda estadounidense. Foto: EFE - SERGEY DOLZHENKO

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Luego de que Donald Trump, a través de una rueda de prensa que dio desde Tampa, Florida, pusiera más presión sobre su homólogo Volodímir Zelenski, insinuando que Kiev tenía algo de culpa en la invasión rusa y que había desperdiciado la oportunidad de negociar un pacto de terminación de la guerra mucho antes, el líder ucraniano le respondió diciendo que “vive en una burbuja de desinformación”.

Sus comentarios se dieron a conocer luego de que una delegación de alto nivel de Washington se reuniera con una del Kremlin en Arabia Saudita, en donde se pactó dar pasos hacia la normalización de las relaciones bilaterales y se conversó de Ucrania, algo que también le generó reparos.

El líder de la Casa Blanca afirmó anoche: “Estoy muy decepcionado. He oído que están molestos por no tener un lugar [en las conversaciones]. Escuché: ‘No nos invitaron’. Bueno, ya llevan tres años allí (...) Nunca debieron haberlo empezado. Pudieron haber hecho un trato”. También instó a Zelenski a que celebre elecciones, algo que debió haber sucedido el año pasado, pero que por la misma guerra y la ley marcial no fue una opción viable, más aún si, para entonces, cerca del 18 % del territorio ucraniano estaba ocupado por las fuerzas rusas.

El jefe de Estado acusó a Estados Unidos de sacar a Rusia del aislamiento global, y tomó como ejemplo de ello la reunión en Riad, pero también comentó que el foco de ahora debe ser la ayuda que Europa le puede dar a Kiev, dado el escenario de que se corte la ayuda estadounidense. También aprovechó para rechazar el plan propuesto por la administración Trump sobre el acceso a minerales, en compensación por los miles de millones que Washington ha desembolsado en los últimos tres años. “No puedo vender nuestro Estado”, dijo Zelenski.

Los recientes argumentos de Trump también fueron criticados por Francia. Un portavoz del gobierno de Emmanuel Macron expresó: “No entendemos muy bien la lógica”. De hecho, París fue sede de una reunión de líderes europeos, en contraposición a los acercamientos que se han dado en los últimos días entre Estados Unidos y Rusia, que están allanando el camino para un posible encuentro entre Donald Trump y Vladímir Putin.

Tras la Conferencia de Seguridad de Múnich, celebrada el fin de semana pasado, en la que el enviado especial del republicano dio a entender que Europa sería excluida de las conversaciones sobre el fin de la guerra de Ucrania, Zelenski expresó públicamente que era hora para que el viejo continente se decidiera a crear un ejército propio. Al presidente se le escuchó decir: “Ucrania nunca aceptará acuerdos hechos a nuestras espaldas sin nuestra participación, y la misma regla debería aplicarse a toda Europa: no se toman decisiones sobre Ucrania sin Ucrania. No se toman decisiones sobre Europa sin Europa”.

📧 📬 🌍 Semana a semana tendremos un resumen de las noticias que nos harán sentir que No es el fin del mundo. Si desea inscribirse y recibir todos los lunes nuestro newsletter, puede hacerlo en el siguiente enlace.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

Si le interesa algún tema internacional, quiere enviarnos una opinión sobre nuestro contenido o recibir más información, escríbanos al correo mmedina@elespectador.com o aosorio@elespectador.com