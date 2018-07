Modelo británica fingió que estaba enamorada de su secuestrador para que la liberara

-Redacción Actualidad

La modelo británica Cloe Ayling habló sobre el secuestro que sufrió en agosto de 2017 en Milán, Italia. La mujer dijo que fingió estar enamorada de su secuestrador para obtener la libertad, en entrevista con el programa de la periodista Victoria Derbyshire en la BBC.

Un polaco llamado Lukasz Herba, de 30 años, engañó a la mujer al prometerle una sesión de fotos. En lugar de eso, le inyectó una droga conocida como ketamina para sedarla. Luego, le quitó la ropa, la amordazó y la metió dentro de una maleta en el baúl de su carro.

Herbe la llevó a una granja y durante seis días la amenazó con venderla como esclava sexual por internet si ella no le daba 300.000 euros.

La modelo de 20 años aseguró que notó que Herba sentía atracción por ella y, además, aseguró que él le preguntó si podían tener una relación. Ayling dijo que pensó que esa era su oportunidad para que el hombre la liberara.

"Una vez que vi su reacción ante la posibilidad de una relación en el futuro, él comenzó a actuar con entusiasmo y estaba muy ansioso, siempre hablando de eso. Su respuesta me hizo pensar que tenía que seguir fingiendo", aseguró Ayling.

El hombre la liberó en el consulado británico ubicado en Milán. Herba dijo en su defensa que estaba enamorado de ella y que había inventado todo ese escándalo para ayudarla con publicidad para su carrera. Sin embargo, fue sentenciado a 16 años y nueve meses en la cárcel en junio de 2017.

"No puede ser solamente dinero, porque me eligió a mí y me agregó a Facebook hace dos años, es como si me hubiera estado persiguiendo todo este tiempo. Debe ser una obsesión".

Algunos medios británicos cuestionaron el secuestro de la mujer, pues varios testigos manifestaron que los vieron reírse mientras esperaban que el consulado de ese país abriera sus puertas el día en que la liberó. Además, unos vecinos de la zona donde estuvo retenida Ayling aseguraron que los vieron juntos fuera de la granja.