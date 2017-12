Muere actriz porno August Ames, envuelta en polémica por supuesta homofobia

Redacción actualidad

Con más de 280 películas filmadas a lo largo de su carrera en la industria pornográfica, August Ames se posicionó ante el mundo XXX como una de sus figuras más reconocidas. Este miércoles, la mujer murió con 23 años de edad.

Tras darse a conocer la noticia, estrellas y productoras del cine porno expresaron sus condolencias por medio de Twitter, usando el hashtag #RIPAugustAmes.

Sin embargo, esta red social fue escenario de una polémica protagonizada por la actriz, cuyo nombre real es Mercedes Graboski, días atrás. Un trino en el que ella se negaba a trabajar con actores que habían filmado escenas homosexuales desató la controversia, en la cual cientos de usuarios la tildaron de homofóbica. Lea también: Claro que a los actores porno también los acosan

La actriz explicó que “no es homofobia. La mayoría de las chicas no graban con hombres que han hecho porno gay, por seguridad. Así es como lo hago. No estoy poniendo mi cuerpo en riesgo, no conozco lo que ellos hacen en sus vidas privadas”, pero estuvo lejos de calmar la oleada de críticas. De hecho, su último mensaje a través de Twitter, publicado este martes, fue “jódanse”.

La causa de su deceso no ha sido revelada. Sin embargo, algunos personajes de la industria han dado a entender que se trató de un suicidio. Abella Danger, actriz de porno lésbico, manifestó “estoy solo llorando porque he tenido mucho dolor antes y nunca quise quitarme la vida, me pone triste imaginar cuánto dolor sintió ella que no tuvo otra opción”. Le puede interesar: Porno con personas con movilidad reducida, venciendo el tabú