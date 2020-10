No pasó el examen: superintendente Barreto no será juez de la CPI

El superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, era el candidato del gobierno Duque entre 20 personas en total de todo el mundo que fueron postuladas ante el Comité Asesor de Nominaciones de Jueces de ese organismo internacional. Esto dijo el Comité de él.

“El Comité nota que el candidato es un abogado articulado”. Esas fueron las primeras palabras que el Comité Asesor de Nominaciones de Jueces para la Corte Penal Internacional (CPI) usó para referirse a Andrés Barrero, quien fue postulado por el gobierno del presidente Iván Duque. El Comité reconoció la experiencia de Barreto en asuntos administrativos relacionados con la economía del país, dado el cargo que ostenta hoy como superintendente de Industria y Comercio, y admitió también su trayectoria en diplomacia, derecho privado internacional y asuntos internacionales.

Sin embargo, al entrar en materia y ver las credenciales de Barreto en lo que le importaba realmente a la CPI, Barreto se rajó. El Comité anotó que le faltaba conocimiento en profundidad o capacitación en derecho internacional humanitario y derecho penal internacional. Mas aún, que no “demostraba familiaridad con el trabajo de la Corte Penal Internacional”, ni de sus instancias internas, ni de los requisitos para que un juez sea recusado. “El Comité notó que las respuestas del candidato en la entrevista fueron muy generales y que no mostró consciencia del trabajo, procedimientos o decisiones de la Corte”.

Barreto, dijo el Comité, tenía algo de experiencia en tema de crímenes contra mujeres y niños. No obstante, concluyó que “su experiencia profesional se ha dado en campos que no son relevantes al trabajo de la Corte”. Y, además, la queja que presentó en su contra la Federación Colombiana de Fútbol (por el caso de la reventa de boletas) también se interpuso en su camino. No porque esté bajo indagación disciplinaria, sino porque, a los ojos del Comité, “erró en revelar este asunto en su declaración estándar. El Comité siente que esa información debió revelarse, sin importar el resultado final de la queja”. Aunque, aclaró el Comité, Barreto sí explicó de qué se trataba el asunto cuando se lo preguntaron.

En conclusión, para el Comité, con base en su hoja de vida y en su entrevista, Barreto es “un candidato solo formalmente cualificado para ser nombrado juez de la Corte Penal Internacional".

Justo hoy, además, un trino suyo resultó muy cuestionado por el reputado constitucionalista Rodrigo Uprimny. En un mensaje que envió por su perfil de Twitter en agosto pasado, y que luego borró, Barreto escribió: “Hans Kelsen, jurista y filósofo austriaco de gran relevancia en el siglo XX, indicaba que la justicia es un derecho natural que prevalece sobre el derecho positivo, ya que si va en contra de los derechos fundamentales del ser humano no se puede hablar de justicia”. “Decir eso de Kelsen, el más importante positivista jurídico, es como afirmar que Marx era fanático del capitalismo y Friedman del comunismo”, replicó Uprimny.