Bicitaxistas bloquearon carriles de Transmilenio al occidente de Bogotá

En la mañana de este viernes se registraron bloqueos de bicitaxistas en el Portal de las Américas de Transmilenio, situación que dificultó la movilización desde las estaciones Biblioteca Tintal y Patio Bonito. Según, el último informe enviado por TM, hacia las 10:20 a.m. se normalizó la operación, aunque la protesta sigue en el carril miixto.

Mientras se presentaban los bloqueos, la flota retornó en la estación Transversal 86 para los servicios B14 y la ruta fácil 5, los demás servicios en Banderas.

Posteriormente, se inició de nuevo operación desde Portal Américas, lo que permitió la recuperar el servicio en Biblioteca Tintal y Patio Bonito.

Este hecho tiene como antecendente la medida de restricción de bicitaxis a combustión, anunciada el pasado 19 de abril en medio de la inauguración de la nueva cicloruta en la calle 116, donde los bicitaxistas le expresaron al alcalde Enrique Peñalosa sus inconformidades debido a que la Policía les estaba decomisando sus vehículos. Ante esto, el mandatario distrital respondió que nunca ha estado en contra de este medio de transporte, pero dijo que de ninguna manera admitirá las bicicletas con motor.

Lea: “Los bicitaxistas que tengan motor a combustión serán inmovilizados”: alcalde Peñalosa

“Yo me comprometo a que los bicitaxis con motor eléctrico asistido y de pedal serán permitidos. Los de motor a combustión, no. Vamos a pedirle a la Policía que no restrinja a los de pedal y de motor eléctrico. Pero de ninguna manera a los de motor de combustión”, señaló en su momento el alcalde Peñalosa.

