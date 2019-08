Concejo de Bogotá aprueba vigencias futuras por $1 billón para el nuevo CAD

Con 27 votos a favor y siete en contra, la plenaria del Concejo de Bogotá aprobó a la administración recursos por el orden de $1 billón para la construcción del nuevo Centro Administrativo Distrital (CAD), con el que se busca agrupar entidades públicas para mejorar la atención a la ciudadanía.

Según el Distrito, la importancia del proyecto radica en que existe un gasto innecesario de recursos, al pagar más de $40 mil millones anuales en arriendos por instalaciones de al menos 14 entidades que están dispersas en la ciudad. Con la iniciativa, se espera que, a futuro, estos recursos puedan ser destinados para obras públicas.

Asimismo, el proyecto, que se realizaría a través de la modalidad de Alianza Público Privada (APP), busca incrementar la atención a la ciudadanía en un 50 % y brindar una solución estructural e integral a las entidades en las que trabajan más de 6.700 funcionarios.

“A veces una misma entidad tenía dos y tres sitios para operar. Esto producía un mal servicio a los ciudadanos, ineficiencia. Con este proyecto vamos a hacer una torre de 29 pisos. Se aprobó un esquema mediante el cual se construye y se paga a lo largo de 25 años y la ciudad se estaría ganando $43 mil millones al año que puede destinar a otros usos”, aseguró el alcalde Enrique Peñalosa.

Por su parte, el secretario General, Raúl Buitrago, informó que se publicarán los prepliegos en los próximos días, se iniciará el proceso contractual, y se adjudicará a finales de octubre. De igual manera, planean suscribir el contrato a finales noviembre para que, en tres años, que es el plazo estimado para la construcción, el edificio entre en funcionamiento.

Tal como está ideado, el objetivo es que se asuman compromisos con cargo a vigencias futuras excepcionales para el periodo 2022 - 2044. Por ello, algunos cabildantes advirtieron que inversiones de este tipo requieren ser evaluadas al detalle.

De acuerdo con algunos concejales de oposición, el proyecto no estaría cumpliendo con la totalidad de las normas legales y de presupuesto para solicitar las vigencias, pues supuestamente no tendría en cuenta la valoración de riesgos y pasivos contingentes. A ello se sumaría que no tendría los estudios previos para su construcción.

“El Distrito dejaría endeudada a la ciudad por más de 20 años y, además, tercerizaría la ejecución y administración de la obra bajo la modalidad de Alianza Público privada (APP)”, reclamaron los cabildantes. Según el Distrito, el nuevo CAD será un edificio de 29 pisos, en 70 mil metros cuadrados de área útil y 98 mil metros cuadrados, incluyendo áreas comunes, sótanos y espacio público, el cual estará ubicado en el costado norte del SuperCADE de la carrera 30 con calle 25.

“Los cinco primeros pisos se destinarán a atención al ciudadano. Los cerca de siete mil funcionarios que irán a trabajar en los pisos restantes, del piso seis al piso 29 de esta nueva sede administrativa, tendrán condiciones más dignas y, sobre todo, van a estar más cerca y van a ser más productivos para poder resolver de mejor manera los temas de ciudad”, explicó el secretario General, Raúl Buitrago.