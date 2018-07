Concejo de Bogotá hunde proyecto que pretendía aumentar tarifas de parqueaderos

Los cabildantes coincidieron en que la iniciativa, presentada por el Distrito, golpeará significativamente los bolsillos de los ciudadanos y que lo recaudado no será suficiente para cubrir el hueco financiero del SITP.

El Concejo de Bogotá hundió este martes el proyecto de la administración distrital que pretendía aumentar las tarifas de los parqueaderos públicos para ayudar a equilibrar las finanzas del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).

Con una votación de 22 a favor y 18 en contra, los cabildantes respaldaron la ponencia negativa que se oponía al proyecto, con todo y que este mismo martes la Secretaría de Movilidad había elevado un llamado a aprobar la iniciativa para no tener que “recortar recursos a sectores como la educación o la salud”.

La mayoría de los cabildantes coincidieron en que el proyecto de la administración golpeará significativamente los bolsillos de los ciudadanos, y la cantidad que quedará en las arcas de la ciudad no será suficiente para cubrir el hueco financiero del sistema de transporte.

El proyecto de la Secretaría de Movilidad pretendía crear una contribución adicional a la tarifa de los estacionamientos, que variaría dependiendo de la zona, la hora y el estrato en que estacione, salvo en estratos 1 y 2.

Una de las bancadas que dijo no a la nueva contribución fue el movimiento político MIRA, que aseguró que, en lugar de nuevos cobros, la administración debe realizar acciones contundentes frente a la crisis financiera del SITP. “No se debe tomar el camino del menor esfuerzo, rompiendo la soga por el lado más delgado: el ciudadano”, aseguraron.

También señalaron que, contrario a la argumentación del Distrito, la contribución no beneficia a los estratos 2, 3 y 4, para quienes la carga sería mayor. “Se está afectando mayormente a los estratos 2, 3 y 4 quienes en términos absolutos tienen más vehículos que los estratos 5 y 6 (…) esta contribución encarecerá el servicio hasta en un 52 % para los automóviles y un 36 % para las motocicletas”.

A su turno, el concejal Hollman Morris (Movimiento Progresistas), manifestó que la iniciativa no cuenta con estudios y no se cumple el principio de equidad, “pues el 76 % de propietarios de carros particulares están en el estrato 1, 2 y 3”. El cabildante señaló que, aduciendo razones similares, el Distrito aumentó las tarifas de Transmilenio para cubrir el déficit de los buses rojos, “y no fue así”.

El presidente del Concejo, Daniel Palacios (Centro Democrático), celebró la decisión adoptada y manifestó que el proyecto "subía de $6.000 la tarifa máxima a $9.000 y eso, sin duda alguna, afectaba la capacidad adquisitiva de los bogotanos y el comercio en la ciudad. Entendemos que hay que financiar el SITP, pero no es a través de contribuciones e impuestos".

Por su parte, el concejal Jorge Torres (Alianza Verde), quien votó a favor de la nueva contribución, lamentó la determinación e indicó que era necesaria para la ciudad. Según su perspectiva, se trata de una "lógica de redistribución y de equidad", bajo la cual aquellos que tienen mejores ingresos, deben aportar más para cubrir el hueco que tiene la movilidad.

"No hay que tapar el sol con un dedo, el transporte público en Bogotá tiene un déficit altísimo. La Secretaría de Hacienda ha girado $3,1 billones al SITP de 2012 a la fecha, dinero que debió dirigirse a la salud o a la educación. Con estos recursos se podrían haber construido 206 colegios en la ciudad. Además se calcula que entre 2018 y 2028 vamos a tener un déficit de $2,8 billones adicionales si no hacemos algo”, enfatizó Torres.

Según la administración, el proyecto de acuerdo era el salvavidas para que el sistema de transporte público de la ciudad pueda ser eficiente y sostenible a futuro. Sin embargo, el aumento en las tarifas de parqueaderos generó, el pasado lunes 23 de julio, un intenso debate en el Concejo. Seis de las ocho bancadas que participaron en la plenaria estuvieron en desacuerdo con la medida y defendieron que no es la mejor solución para tapar el hueco financiero del SITP.

“Esta herramienta es la posibilidad real de tener una fuente de recursos a 15 años, la medida permitirá el desarrollo de diferentes proyectos de movilidad. De lo contrario siempre vamos a estar en la incertidumbre de dónde sacar plata para reemplazar los buses, de dónde ampliar el metro, etc.”, explicó el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo.

