En redes se van en contra de Claudia López por el alza en la tarifa de Transmilenio

Este jueves la alcaldesa se encuentra entre las principales tendencias de Twitter, en parte, por las críticas que generó el anuncio del alza en la tarifa de Transmilenio y SITP. Esto a tan solo meses de que López dijera en campaña de que no lo haría.

La alcaldesa se defendió diciendo que el aumento en la tarifa no obedece a una decisión suya sino de la administración de Peñalosa.

“El nivel de satisfacción en Transmilenio llega tan solo al 13 %, por lo tanto pensar en incrementar el valor del pasaje de entrada es impensable, debemos enfocarnos en trabajar por mejorar y dignificar el servicio”, es parte de los recortes de prensa que muchos utilizan para mostrar el discurso que tenía Claudia López en su campaña, y con el que pretenden demostrar una contradicción ahora que se sabe que la tarifa de este sistema de transporte aumentará $100.

El punto no es que Claudia López le haya subido al pasaje de TM porque es algo que se tenía que hacer. Era algo obvio.

Lo repudiable es que haya ganado con tantas mentiras y de una manera tan baja y descarada.

Engañó a un montón de incautos. pic.twitter.com/K5RkLpFIMu — José Cuello B. (@JoseCuelloB) February 13, 2020

“Claudia López no está engañando a nadie, solo le está pasando lo mismo que le pasa a todos. En campaña hacen promesas por desconocimiento de la realidad de las cosas”, es uno de los trinos que circulan.

En su defensa, la alcaldesa emitió una serie de mensajes el pasado miércoles en los que asegura que no fue ella, sino la administración pasada, la que “subió de facto $100 a Transmilenio en diciembre, pero no lo anunció”. Sin embargo, para muchos esta afirmación es mentirosa pues el alza en la tarifa se da vía decreto, documento que, según el borrador que publicó la Secretaría de Movilidad, tiene un espacio para su firma, y no la de Peñalosa.

“Mi propuesta era mejorar primero Transmilenio/SITP este año y luego hacer el ajuste de tarifa. No pudimos hacerla en ese orden lógico porque la administración anterior hizo primero el incremento de facto en diciembre, hoy simplemente lo damos a conocer. La mejora irá en paralelo”, es otro de los trinos con los que intenta justificarse.

Hay que aclarar que no toda la oleada de trinos relacionados a la alcaldesa, que la han puesto entre las principales tendencias de Twitter hoy en Colombia, obedecen al incremento tarifario, muchas opiniones también están focalizadas en el candado de seguridad contra las amenazas del ELN y el Consejo de Gobierno que a esta hora adelanta en San Cristóbal.

¿Una mala jugada?

Muchos desconocen que el alza en la tarifa de Transmilenio y SITP no es un cálculo que se hace a la ligera. Al contrario, obedece a un estudio adelantado por la Secretaría Distrital de Movilidad en el que se analizan diversos escenarios que propenden por salvaguardar la estabilidad financiera del sistema.

En otras palabras, la secretaría analizó si factores como el incremento del salario mínimo de los trabajadores, entre otros, implicarían una subida de precios para evitar déficits fiscales. El resultado de la evaluación es que sí, y que esta debería ser de $100.

De entre los críticos de Claudia López se encuentra el exalcalde Gustavo Petro, quien dijo que “los aumentos de Transmilenio son decretos de la alcaldía - haciendo alusión de que la alcaldesa pudo no haber secundado el decreto del incremento tarifario -” y que “dice mentiras al culpar a Peñalosa”, además de que “elevar las tarifas es el camino equivocado”.

Los aumentos de tarifas de transmilenio son decretos de la alcaldía.



Cuando Clara López dejo firmado uno, inmediatamente expedí otro reduciendo la tarifa.



Claudia dice mentiras al echarle la culpa a Peñalosa.



Elevar tarifas es el camino equivocado.

https://t.co/HlXewC00JN — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 13, 2020

Sin embargo, la anterior gerente de Transmilenio, María Consuelo Araujo, cree que congelar las tarifa es el camino equivocado pues, asegura, en la administración de Gustavo Petro no se registró un alza tarifaria y eso generó déficits en el sistema de $600.0000 millones anuales, sin contar lo que representan los colados.

