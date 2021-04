Este es el testimonio del papá de Danilo Pinzón, el joven que era pareja de Sergio Urrego

En una audiencia, Pinzón narró que Amanda Azucena Castillo, exrectora del colegio Gimnasio Castillo Campestre, lo presionó para que radicara un documento en el que señalaba a Sergio Urrego por acoso sexual. Esto fue lo que dijo.

Este jueves se llevó a cabo una audiencia contra Amanda Azucena Castillo, exrectora del colegio Gimnasio Castillo Campestre, donde estudiaba Sergio Urrego. Durante la diligencia Henio Pinzón, papá de Danilo Esteban Pinzón, quien fue el novio de Urrego, dio su versión de los hechos sobre el caso. En su relato reveló que fue presionado por Castillo para radicar un documento en el que señalaba a Urrego de acoso sexual y que su hijo, Danilo, confesó que la relación que llevaba con el adolescente había sido consensuada.

El caso se remonta a 2014, cuando un profesor del colegio Gimnasio Castillo Campestre conoció una fotografía en la que Sergio Urrego y Danilo Pinzón se daban un beso. El hecho desencadenó una serie de actos discriminatorios de parte de la institución contra Urrego, Pinzón y otros estudiantes. Estos hechos llevaron a que el 4 de agosto de 2014 Urrego decidiera quitarse la vida, lanzándose desde una de las terrazas del centro comercial Titán Plaza.

Por primera vez el papá de Danilo Pinzón, quien es clave en la investigación, dio su testimonio de los hechos ante un juez penal. De acuerdo con el progenitor, después de que comenzaron los actos discriminatorios en la institución, la exrectora Castillo le aconsejó desescolarizar a su hijo.

Tras estos hechos, el padre fue citado en el colegio en varias ocasiones para hablar de lo sucedido. “Ella (Amanda Azucena Castillo) decía que debíamos apartar a Danilo de las malas influencias de Sergio”, dijo Pinzón en la audiencia, en la que también aseguró que, en ese momento, temía por el futuro educativo de su hijo.

Por esta razón, decidió desescolarizar a su hijo, sin embargo, reveló que para hacerlo la exrectora Castillo les pidió primero radicar un derecho de petición en la que se señalaba a Sergio Urrego de acoso sexual. “En ese momento no entendía que había pasado. Nunca el acoso sexual se había nombrado en las reuniones, así que antes de radicar el documento le añadí la palabra ´presunto´, porque sabía que era algo grave. Tenía miedo porque no sabía cual iba a ser el destino educativo de mi hijo, pues si no radicábamos el documento no podíamos seguir con el proceso”, aseguró.

Tras hacerlo, le llevó el documento a Castillo. “Ella me dijo que si algún día me preguntaban quien había hecho ese derecho de petición dijera que lo hizo un alumno de once o que lo había encontrado por internet, pues un derecho de petición puede hacerlo cualquier persona”, dijo.

Después de haber hecho lo que Castillo le había pedido esta accedió a desescolarizar a su hijo. Para el 4 de agosto, día en el que Urrego se quitó la vida, Pinzón recibió una notificación de la Fiscalía en la que le decían que ese derecho de petición que había radicado había pasado a ser una denuncia penal por acoso sexual.

“Después de eso recibimos otro documento en el que nos citaban para 16 de agosto de 2014 para una conciliación con la familia de Sergio Urrego en la Fiscalía de menores. Yo allí fui con mi hijo Danilo, la fiscal le preguntó a él si la relación con Sergio había sido consentida o no, a lo que él respondió que sí”, dijo.

De acuerdo con el padre de Danilo Pinzón, ese proceso no prosperó en la Fiscalía de menores debido a que para el día de la citación Urrego ya se había suicidado. “Esto también fue al tribunal de Cundinamarca, allá también se precluyó, pero no porque Sergio estuviese muerto sino porque la denuncia era inapropiada”, indicó.

Después de esto, Henio Pinzón y su esposa tuvieron que seguir yendo al colegio para seguir con el proceso de desescolarización. El hombre aseguró que en una de esas reuniones Amanda Castillo le pidió radicar otro documento. “Yo le dije que no iba a radicar este derecho de petición porque con el primero ya había tenido muchos problemas. Ella se levantó muy alterada y nos dijo que, si no estábamos con el colegio, no seguiría con el proceso educativo de Danilo. Después de eso se fue de la oficina y nos dejó a mí y a mi señora solos”, relató.

Finalmente, tras varios inconvenientes, los padres de Danilo pudieron desescolarizarlo; sin embargo Pinzón aseguró que el proceso educativo el resto de año fue difícil, pues tuvo que contratar profesores para que le ayudaran a su hijo a resolver algunos talleres. Además de eso, Castillo no dejó que Danilo asistiera a la ceremonia de grado con sus compañeros, así que organizó un evento exclusivo para él.

El proceso en contra de Amanda Azucena Castillo continúa. La próxima audiencia se realizará la otra semana, cuando se le hará a Henio Pinzón un contrainterrogatorio de parte de la defensa de la exrectora.