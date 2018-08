Falta de cámaras y protocolos de emergencia: las denuncias sobre Transmilenio en el Congreso

La inseguridad en Transmilenio (TM) es uno de los mayores problemas que tiene el sistema. Hurtos a celulares, cosquilleo y atracos masivos son algunos de los incidentes que ocurren en el sistema masivo de transporte de la ciudad. A la fecha y, en menos de una semana, se han registrado dos atracos masivos en articulados. Además, según la Policía, en lo corrido del año se han denunciado 207.821 casos de celulares robados.

Por ello, el asunto llegó al Congreso de la República, lugar en el que se denunció que, según un registro de cámaras instaladas, solamente hay un dispositivo de video vigilancia por cada 12.195 usuarios.

Durante la plenaria del pasado miércoles, Irma Luz Herrera (MIRA), representante a la Cámara por Bogotá, aseguró que en un recorrido por las estaciones de TM se logró identificar que hay 164 cámaras ubicadas en cinco de las 131 estaciones y en dos en nueve de los portales que tiene el sistema.

“Ahora los ladrones se están subiendo con armas cortopunzantes y en grupos a atracar de manera masiva. Además, hay una nueva modalidad de hurto que consiste en abrir las puertas desde afuera, lo que permite que los ladrones entren y roben sin que los ciudadanos puedan reaccionar”, concluyó la congresista.

No obstante, también se refirió a los botones de emergencia con los que cuentan los conductores de los buses. Según la funcionaria, conductores y usuarios desconocen los protocolos de emergencia. Santiago Masso, víctima del último atraco masivo registrado en TM, relató cómo una vez ocho hombres ingresaron al articulado, el conductor simplemente quedó pasmado y no realizó ninguna acción para que las autoridades llegaran al lugar.

"El conductor estaba pasmado y no cerró las puertas hasta que los ocho sujetos bajaron del bus. El Transmilenio siguió su ruta, como si nada hubiera pasado, yo me baje en Toberín y le informe a un patrullero lo sucedido, él me dijo que en esa estación no había policías", afirmó Masso.

Aunque la administración fortaleció el pie de fuerza en este medio de transporte masivo, implementando 650 policías para apoyar las estrategias entre planes preventivos y operativos, los usuarios y conductores dicen sentirse inseguros. Cada día en el sistema se reportan 25 casos de hurto a personas.

