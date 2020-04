Fuertes explosiones se registraron en la madrugada de este jueves en Bogotá

Las autoridades aclararon que los hechos que se presentaron en el norte y centro de la ciudad no estuvieron relacionados, pues el primero correspondió a una falla eléctrica, mientras que el segundo a detonaciones de pólvora.

Dos explosiones registradas en la madrugada de este jueves alertaron a los residentes del centro y norte de la capital. La primera de ellas ocurrió en los alrededores de Centro Internacional, donde usuarios reportaron fuertes estallidos, similares a los de armas de fuego, así como una humareda alta que se veía entre los edificios.

Según informó la Policía, las detonaciones fueron provocadas por un grupo de personas que buscaba ocasionar pánico en el sector de Teusaquillo con la quema simultánea de pólvora. Sumado a esto, el cuerpo de Bomberos señaló que sobre la media noche, sobre la calle 53 con carrera 18 se presentó una explosión, que se habría dado luego de que un habitante de calle robó un medidor de gas.

El segundo hecho se registró en el norte de la ciudad alrededor de la 1:20 a.m. sobre la a calle 132 con carrera 19 a la 1:20 a.m. La fuerte explosión se dio por fallas eléctricas en un transformador de energía que dejaron sin luz a parte de la zonas aledañas. La emergencia fue atendida por los bomberos de la estación Caobos, quienes aseguraron que no se reportaron personas lesionadas.

Por su parte, Enel-Codensa indicó que los daños se presentaron en una parte del barrio Los cerros (Cl. 134 a # 19-48), donde se adelantan los trabajos de reparación del transformador, por lo que se espera que a las 10:00 a.m. se normalice la prestación del servicio.

