“Iniciamos en virtualidad, pero sin computadores”: maestros de Bogotá

La Asociación Distrital de Educadores advierte que no volverá a las clases presenciales hasta que haya completa seguridad para estudiantes y educadores. Además, advierten que falta conectividad para garantizar la educación a distancia.

Los colegios distritales iniciaron un nuevo año escolar nuevamente desde la virtualidad, ante las condiciones de la pandemia, por lo que a la par, el Distrito inició la entrega de tabletas y dispositivos electrónicos para garantizar la conectividad de los menores más vulnerables.

Pese a ello, la Asociación Distrital de Educadores (ADE) advirtió que aún no se están brindando todas las condiciones. “Iniciamos en virtualidad, pero sin computadores y sin conectividad. En bogotá 350.000 niños no tienen conectividad, si eso pasa en la capital como será el resto”, indicó su presidente, William Agudelo.

Sumado a esto Agudelo se refirió al regreso a las clases presenciales y aseguró que no lo harán hasta que no se tengan todas las condiciones reales de salubridad. “Hasta que los científicos no nos digan que no hay riesgo de contagio para los maestros y estudiantes no vamos a volver”.

Por último, advirtió que la situación que atraviesa la ciudad durante el segundo pico de la pandemia, se debe a la incapacidad de los gobierno para entregar una renta básica a la población, que se vio afectada por la cuarentena. “También pedimos que sean claros con el tema de las vacunas, porque ahora no nos pueden decir que estamos en lista de espera”.

Desde que se plantearon los pilotos para el regreso a clases presenciales, el gremio de maestros del Distrito ha advertido que los maestros no quieren volver a los colegios ante los riesgos que se presentan, especialmente para el 25 % que tiene alguna comorbilidad y/o es mayor de 60 años.

El Distrito ha insistido en que está realizando todas las adecuaciones necesarias en las instalaciones físicas así como garantizará implementos de bioseguridad y tapabocas a los maestros y estudiantes, que regresarían en alternancia. Además la alcaldesa Claudia López anunció este lunes que, tras la vacunación de personas mayores de 60 años, se priorizaría a los maestros de preescolar, primaria y bachillerato.

Por lo pronto la discusión continúa, pues así como el gremio de maestros se mantiene en su posición la mandataria ha insistido que el regreso a la presencialidad es uno de los tres grandes retos que tiene para este año, junto a la vacunación y el fomento del empleo.